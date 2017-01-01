Lİverpool oyuncuları Çarşı grubuna hayran kaldı

Liverpool oyuncuları Çarşı grubuna hayran kaldı



Hayatımda Böyle Atmosfer Görmedim!
Liverpool'un Fildişi Sahilli oyuncusu Kolo Toure, maç sonu UEFA'ya yaptığı açıklamada, Beşiktaş taraftarından övgü ile bahsetti ve


"Kesinlikle söylüyorum hayatımda böyle bir taraftar topluluğu görmedim. Dürüstçe söylüyorum futbol hayatımda gördüğüm oynadığım en iyi atmosferdi" şeklinde konuştu.


Balotelli: Sesleri hâla kulaklarımda çınlıyor!
Öte yandan Liverpool'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli ise yaptığı açıklamada Beşiktaş taraftarı ile alakalı " O kadar yüksek ses çıkardılar ki hala kulaklarım çınlıyor. Siz duymuyor musunuz? Bilmiyorum ama hala kulaklarımın içinde onların sesleri var" ifadelerini kullandı.



Bilgilendirme: Patlakhaber Kişilere ve Kurumlara saygılı bir haber sitesidir. sitemizde sadece Patlakhaberler Kategorisindeki haberler eğlence amaçlı açılmış uydurma haberlerdir. Bizimle iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Gündemden haberin olsun:

Disqus Comments
reklam alanı
© Copyright 2009-2017 PATLAKHABER - All Rights Reserved - Yani Diyor ki içeriklerin hepsi el emeği göz nurudur, Engelli bir kul'un hakkıdır. ayrıca Telif hakkı yasasıyla korunmaktadır.