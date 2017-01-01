Lİverpool oyuncuları Çarşı grubuna hayran kaldı

Liverpool'un Fildişi Sahilli oyuncusu Kolo Toure, maç sonu UEFA'ya yaptığı açıklamada, Beşiktaş taraftarından övgü ile bahsetti veşeklinde konuştu.Öte yandan Liverpool'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli ise yaptığı açıklamada Beşiktaş taraftarı ile alakalıifadelerini kullandı.