Lİverpool oyuncuları Çarşı grubuna hayran kaldı

Hayatımda Böyle Atmosfer Görmedim!
Liverpool'un Fildişi Sahilli oyuncusu Kolo Toure, maç sonu UEFA'ya yaptığı açıklamada, Beşiktaş taraftarından övgü ile bahsetti ve
"Kesinlikle söylüyorum hayatımda böyle bir taraftar topluluğu görmedim. Dürüstçe söylüyorum futbol hayatımda gördüğüm oynadığım en iyi atmosferdi" şeklinde konuştu.
Balotelli: Sesleri hâla kulaklarımda çınlıyor!
Öte yandan Liverpool'un İtalyan yıldızı Mario Balotelli ise yaptığı açıklamada Beşiktaş taraftarı ile alakalı " O kadar yüksek ses çıkardılar ki hala kulaklarım çınlıyor. Siz duymuyor musunuz? Bilmiyorum ama hala kulaklarımın içinde onların sesleri var" ifadelerini kullandı.