

Chrome Eski versiyonu indir Eklentilerle Sorunu olmayan Hızlı Stabil ve En popüler Google chrome sürümünü indirmek için buyurun patlakhaber'e

etiketler: eski sürüm google chrome yükle, old version chrome download, chrome eski sürüm indir.

Google chrome'un orjinal sitesinde eski versiyonunu indirme sayfası bulamadık başka sitelere baktık güvenilir ve temiz olarak en popüler ve en sorunsuz Google Chrome Eski Versiyonunu bulup indirdik şimdi de yandex diske yüklüyoruz oradan sizlerle paylaşacağız.2011 Ağustos Sürümüdür.Denenmiştir.Eklentiler Sorunsuz Yüklenir ve çalışır.Virüs taraması yapılmıştır Güvenlidir.Son chrome versiyonundaki Java Yükleme hataları, flash yükleme hataları silverlight yükleme hataları nedeniyle chrome kullanan pekçok kullanıcı bu eklentileri içeren hastane online randevu alma sayfaları tahlil sonucu sayfaları bazı resmi devlet sitelerinin sorgulama sayfalarını yükleyemiyor açamıyorlar onun için yandex diskimden paylaştığımız bu chrome eski sürümünde bunları rahatça yapabilirsiniz.(java flash veya unity içeren bir sayfaya girdiğinizde sizi otomatikmen eklentinin orjinal sitesininyükleme sayfasına atar ve sorunsuz bir şekilde yükleme yapabilirsiniz.)