Chrome Eski versiyonu indir

Chrome Eski versiyonu indirEklentilerle Sorunu olmayan Hızlı Stabil ve En popüler Google chrome sürümünü indirmek için buyurun patlakhaber'e
GOOGLE CHROME ESKİ VERSİYONU İNDİR [Türkçe Eklenti sorunsuz en popüler sürüm]
Google chrome'un orjinal sitesinde eski versiyonunu indirme sayfası bulamadık başka sitelere baktık güvenilir ve temiz olarak en popüler ve en sorunsuz Google Chrome Eski Versiyonunu bulup indirdik şimdi de yandex diske yüklüyoruz oradan sizlerle paylaşacağız.
CHROME ESKİ SÜRÜMÜ HAKKINDA;
2011 Ağustos Sürümüdür.
Denenmiştir.
Eklentiler Sorunsuz Yüklenir ve çalışır.
Virüs taraması yapılmıştır Güvenlidir.
Son chrome versiyonundaki Java Yükleme hataları, flash yükleme hataları silverlight yükleme hataları nedeniyle chrome kullanan pekçok kullanıcı bu eklentileri içeren hastane online randevu alma sayfaları tahlil sonucu sayfaları bazı resmi devlet sitelerinin sorgulama sayfalarını yükleyemiyor açamıyorlar onun için yandex diskimden paylaştığımız bu chrome eski sürümünde bunları rahatça yapabilirsiniz.
(java flash veya unity içeren bir sayfaya girdiğinizde sizi otomatikmen eklentinin orjinal sitesinin
yükleme sayfasına atar ve sorunsuz bir şekilde yükleme yapabilirsiniz.)
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