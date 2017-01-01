Opera Mini Yazılar Düzgün Görünmüyor

Samsung Bada opera mini yazılar birbirine karışıyor

Merhaba Bada Kullanıcısı kardeşim. sende artık telefonun için ayar, uygulama ve destek bulabilecek badawidget blogspotu bulmuş oldun. Bada için indirdiğin opera mini internet tarayıcısı sorun yapıyorsa bu konuda çözümünü bulacaksın inşaAllah Çünkü bende 3 yıldır büyük bir keyifle Bada ve opera mini kullanıyorum. samsung bada opera mini tarayıcısını
bada 2.0 telefonuna samsungapps tan indirdiysen ve açtığında yazıların birbirine karıştığını gördüysen şunları dene.



önce opera mini bada yı kaldır.
sonra
Telefonunun yazı tipini Default yazı tipine al.
telefonunun ayarlarından yazı tipi boyutunu küçült.
sonra tekrar opera badayı yükle
eğer hala düzelme olmadıysa telefonunun tarayıcısından m.operamini.com/next
e gidip. opera mini next uygulamasını indir. (java)
youtube a da sorunsuz girersin yazılarda birbirine karışmaz ve gayette hızlıdır.

hadi geçmiş olsun.




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