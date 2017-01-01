Opera Mini Yazılar Düzgün Görünmüyor

Samsung Bada opera mini yazılar birbirine karışıyor





Merhaba Bada Kullanıcısı kardeşim. sende artık telefonun için ayar, uygulama ve destek bulabilecek badawidget blogspotu bulmuş oldun. Bada için indirdiğin opera mini internet tarayıcısı sorun yapıyorsa bu konuda çözümünü bulacaksın inşaAllah Çünkü bende 3 yıldır büyük bir keyifle Bada ve opera mini kullanıyorum. samsung bada opera mini tarayıcısınıbada 2.0 telefonuna samsungapps tan indirdiysen ve açtığında yazıların birbirine karıştığını gördüysen şunları dene.sonrasonra tekrar opera badayı yükleeğer hala düzelme olmadıysa telefonunun tarayıcısındane gidip.uygulamasını indir. (java)youtube a da sorunsuz girersin yazılarda birbirine karışmaz ve gayette hızlıdır.hadi geçmiş olsun.