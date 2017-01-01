Samsung wave Telefonda Youtube a girmek Samsung Bada wave telefonlarda Youtube'a Giriş programı

Bildiğiniz gibi asla vazgeçemediğim, defalarca tamir ettirip kullandığım (orjinal fotoğrafını gördüğünüz) samsung wave s8500 cep telefonum youtube yasağından sonra youtuba girmiyor, BADA işletim sistemli olması nedeniyle google play markete girip vpn program da yüklenmiyor. 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 DNS ayarı da yapılamıyor.





fakat araştırmalarım sonucu



işte bu uygulamalardan özellikle opera mini bada uygulaması ayarsız sorunsuz youtubea giriyor. opera bada yı samsungapps marketten ücretsiz indirebilirsiniz (telefonunuzdan)

opera mini ve opera next i indirmek için de yine telefonunuzun tarayıcısından m.operamini.com veya m.opera.com adreslerine girmelisiniz.







birde wifi ile internete girerken DNS ayarı yani bada wifi dns ayarı veya bada kablosuz internet bağlantısında dns ayarı yapılabiliyor. bunun için yapmanız gereken (bada 2.0 da)





BADA DNS AYARI:(wifi için)

menü -- Ayarlar -- wifi

yolundan kullandığınız erişim noktasının yanındaki ok işaretine basarak gelişmiş ayarlarını açmak ve

STATİK İP KULLAN

seçeneğinden



ip adresi air ties modem için 1192.168.2.249 (son numara olarak 0 dan 250 ye kadar herhangi bir numarayı belirleyin) diğer modemlerin numaralarını bilmiyorum sizler modeminizin arayüzüne girerek hangi arallıklarda size ağ adresi verdiğini görebilirsiniz. (sona yakın numaralardan verin ki diğer otomatik ip alan aygıtlarla çakışmanız olmasın)



alt ağ geçidi: 255.255.255.255

dns 1 : 8.8.8.8

dns 2 : 8.8.4.4



belirleyin.



statik ip ayarının aktif olabilmesi için önce wifi ağını unut demeniz ve sonra bağlanmadan ayarı yapmanız ve en son da wifiyi kapatıp tekrar açıp tekrar şifre girerek bağlanmanız gerekmekte.









Bildiğiniz gibi asla vazgeçemediğim, defalarca tamir ettirip kullandığım (orjinal fotoğrafını gördüğünüz) samsung wave s8500 cep telefonum youtube yasağından sonra youtuba girmiyor, BADA işletim sistemli olması nedeniyle google play markete girip vpn program da yüklenmiyor. 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 DNS ayarı da yapılamıyor.fakat araştırmalarım sonucu samsung Badalı telefonlar wave 1, wave 2, wave 3,wave y, wave 525 (gibi)da youtube girme programı buldum. çok basit; opera bada. opera next, opera javaişte bu uygulamalardan özellikle opera mini bada uygulaması ayarsız sorunsuz youtubea giriyor. opera bada yı samsungapps marketten ücretsiz indirebilirsiniz (telefonunuzdan)opera mini ve opera next i indirmek için de yine telefonunuzun tarayıcısından m.operamini.com veya m.opera.com adreslerine girmelisiniz.birde wifi ile internete girerken DNS ayarı yani bada wifi dns ayarı veya bada kablosuz internet bağlantısında dns ayarı yapılabiliyor. bunun için yapmanız gereken (bada 2.0 da)yolundan kullandığınız erişim noktasının yanındaki ok işaretine basarak gelişmiş ayarlarını açmak veseçeneğindenair ties modem için 1(son numara olarak 0 dan 250 ye kadar herhangi bir numarayı belirleyin) diğer modemlerin numaralarını bilmiyorum sizler modeminizin arayüzüne girerek hangi arallıklarda size ağ adresi verdiğini görebilirsiniz. (sona yakın numaralardan verin ki diğer otomatik ip alan aygıtlarla çakışmanız olmasın)belirleyin.

Bil-Bul-Ogren

Bilgilendirme: Patlakhaber Kişilere ve Kurumlara saygılı bir haber sitesidir. sitemizde sadece Patlakhaberler Kategorisindeki haberler eğlence amaçlı açılmış uydurma haberlerdir. Bizimle iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Gündemden haberin olsun: