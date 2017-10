Samsung wave Telefonda Youtube a girmek

Samsung Bada wave telefonlarda Youtube'a Giriş programı

Bildiğiniz gibi asla vazgeçemediğim, defalarca tamir ettirip kullandığım (orjinal fotoğrafını gördüğünüz) samsung wave s8500 cep telefonum youtube yasağından sonra youtuba girmiyor, BADA işletim sistemli olması nedeniyle google play markete girip vpn program da yüklenmiyor. 8.8.8.8 ve 8.8.4.4 DNS ayarı da yapılamıyor.fakat araştırmalarım sonucu samsung Badalı telefonlar wave 1, wave 2, wave 3,wave y, wave 525 (gibi)da youtube girme programı buldum. çok basit; opera bada. opera next, opera javaişte bu uygulamalardan özellikle opera mini bada uygulaması ayarsız sorunsuz youtubea giriyor. opera bada yı samsungapps marketten ücretsiz indirebilirsiniz (telefonunuzdan)opera mini ve opera next i indirmek için de yine telefonunuzun tarayıcısından m.operamini.com veya m.opera.com adreslerine girmelisiniz.birde wifi ile internete girerken DNS ayarı yani bada wifi dns ayarı veya bada kablosuz internet bağlantısında dns ayarı yapılabiliyor. bunun için yapmanız gereken (bada 2.0 da)yolundan kullandığınız erişim noktasının yanındaki ok işaretine basarak gelişmiş ayarlarını açmak veseçeneğindenair ties modem için 1(son numara olarak 0 dan 250 ye kadar herhangi bir numarayı belirleyin) diğer modemlerin numaralarını bilmiyorum sizler modeminizin arayüzüne girerek hangi arallıklarda size ağ adresi verdiğini görebilirsiniz. (sona yakın numaralardan verin ki diğer otomatik ip alan aygıtlarla çakışmanız olmasın)belirleyin.