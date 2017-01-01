Windows 7 bilgisayarda hesap makinesini açmak için kısayol tuşları

Masaüstü pc de (Windows) Sürekli Hesap yapanlar için Hesap Makinesine ulaşmanın daha kısa bir yolunu yapalım

Hesap makinesini ikide bir açanlar için windows püf noktası ile windows hesap makinesini açma kısayolu oluşturalım.önce başlat ordan hesap makinesine gelin.Başlat menüsünde hesap makinesi yoksa başlat menüsüne hesap makinesini getirme bana yeter diyorsanız;Başlat Tüm Programlar Donatılar Hesap makinesi üzerine gelin ve mause (fare) ile SAĞ tıklayın açılan pencereden Başlat Manüsüne sabitle seçeneğini seçin.artık Windows Hesap Makinesi başlat menüsünde.yok bana başlat menüsü yetmez ikide bir gir çık gir çık yapıyorum hesap makinesini açıp kapatmak için klavye kısayolu yok mu? diyorsanız.hesap makinesi uygulamasını yine SAĞ tıklayın özelliklere inin. tıklayın. kısayol tuşu sekmesine gelin aşağıdaki resimli anlatımda da gördüğünüz gibiKısayol tuşu: YOK yazan yere gelip klavyenizde istediğiniztuşlara basarak kısayol tuşu yapın. kullanılmayan bir tuşkombinasyonu seçin örneğin: ctrl + alt + z.diye bir ses gelip yönetici izni sağlamanız gerekiyor derse eğer hesabınız yönetici hesabı ise (sınırlı kullanıcı değilse) DEVAM a basın.sınırlı kullanıcıysanız yönetici hesabıyla girmeniz gerekiyor.artık bilgisayarınızda hesap makinesini açmak istediğinizde ctrl ile birlikte alt ve z tuşlarına basmanız yeterli.