Yandex Toloka Nedir Nasıl üye olunur nasıl kullanılır?





İnternetten Para Kazanmak isteyenler, evinden bilgisayarı başından hiç kod bilgisi bilmeden kolayca para kazanmak isteyenler için Yandex güzel bir "home office iş" ortamı yapmış;Yandex Toloka size rastgele gösterilen arama sonuçları içerisinde uygun olanları seçerek iş yaptığınız ve para kazandığınız bir yandex servisi.biz de zaten Almanca konuşmuyoruz. yandex mail adresi alıyorsunuz. bilgilerinizi ve cep telefonunuzu doğru veriyorsunuz.size ödeme yapacaklar.Yandex mail adresi aldıktan sonra Toloka.Yandex'e girip sisteme ücretsiz Mülakatsız kayıt oluyorsunuz ve Yandex de çalışmaya başlıyorsunuz.sistem şu şekilde işliyor;size 0.02$ lık işler gösteriyor bu işler size gösterilen rastgele türkçe kelime arama resim arama video arama sonuçlarını gösterip bu sonuçlardan hangisinindaha doğru olduğunu işaretlemenizden oluşuyor.bir sonucu işaretledikten sonra 0,02$ hesabınıza geçmiş oluyor. Böyle akşama kadar çalışıp 10$ kazanabilirsiniz.Yandex Toloka Ödemesi Alan var mı? Türkiye' ye Ödeme yapıyor mu?evet yandex toloka dan ödeme alanlar var.Yandex Toloka nasıl ödeme yapıyor.maalesef sadece paypal ve yandex in bir servisi ile ödeme yapıyor.Yandex Toloka'nın ödeme limiti ne kadar?yani kaç dolara gelince ödeme yapıyor diyorsanız payment limiti 1$ olarak gördüm ben incelediğimde.yani Kullanıcı panelini ve nasıl bir çalışma sistemini video olarak görmek istiyorsanız buyurun size yandex toloka videosuYusuf Azmi Daşkın isimli bir vatandaşımız yüklemiş benle alakası yok.bence güzel bir iş hem havası var hemde evde istediğiniz vakitte çalışıyorsunuz ne kadar çalışırsanız o kadar para kazanırsınız twitter da facebook ta fink atacağınızabi deneyin derim.böyle işlerde kararlı ve sabırlı olacaksınız. Adam gibi hergün düzenli bir şekilde çalışıp paranızı aydan aya isteyeceksiniz. kendinizle yarışacaksınız her ay bir önceki aydan daha iyi bir performans sergilemeye çalışacaksınız.şu an beta sürümü deniyor bilmiyorum benim işim başımdan aşkın zatenişsizler için neden olmasın Yandex bu boru mu?ben nerden bileyim Yandex miyim?