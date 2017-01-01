Tictocdan davetiye göndermek yemeksepetinden 80 tl kazanmak

8-15 mayıs 2015 tarihleri harasında her kim ki tictoc uygulamasını cep telefonuna indire ve tictoc uygulamasına hiç tictoc hesabı olmayan

15 arkadaşını davet ede, ve o 15 arkadaşda tictoc uygulamasını indirip kullanmaya başlaya..

o kimselere 80 tl degerinde yemekseperi alışveriş kodu gönderilecektir!...





Merhaba Fırsatlar peşinde koşan sevgili patlak okurlarım. hem android hem ios hem windowsphone ve hemde windows masaüstü pcler için bir sohbet uygulaması olan Tictoc isimli bir chat uygulaması yeni bir kampanya başlatmış şöyleki;kulağa süper bir fırsat gibi geliyor değil mi? fakat kazın ayağı öyle değil patlak okurlarım böyle;---- 2015 Haberinden güncelliğini yitirmiş bağlantılar ve içerik kaldırıldı. ---