Lig Radyo Canlı Dinle: GS - FB Derbisi

Ligtv Radyo Canlı Dinle:Fenerbahçe Galatasaray derbisini sizler için cepten lig radyodan canlı verme konusu açmaya çalışıyoruz.
Bu akşam Oynanacak Galatasaray Fenerbahçe Maçını ntv spor radyosu değil lig tv lig radyosu veriyor.
Sizlerde Lig radyoyu buradan canlı dinleyebilirsiniz.
Cep telefonunda radyo olanlar için lig radyo frekansı 92.3
cep telefonunda radyo olmayanlar için Cepten radyo dinleme Android ve ios uygulamaları olan güzel bir program TuneIn Radio ayrıca sitesine girerek Desktop pc ve laptop üzerinden de tüm radyoları dinleyebilirsiniz. yapmanız gereken arama satırında lig radyo diye aramak.
GÜNCELLEME BİLGİLENDİRME 2015:
Chrome internet tarayıcısı artık bu tip eklentilere izin vermiyor ayrıntıları: Google olarak NPAPİ Eklentilere neden izi vermiyoruz?.
Masaüstü yada dizüstü bilgisayarınızda chrome ile bu eklentileri tekrar kullanmak isterseniz eski sürüm chromu sitemizden indirebilirsiniz.
Google Chrome dan radyoyu göremeyenler ve dinleyemeyenler >> Eski Sürüm Chrome Yükle.
Bilgisayarınızda Firefox internet explorer gibi tarayıcılar varsa onlarla da maçı bu sayfadan canlı dinleyebilirsiniz.
Android Telefonlarda Tabletlerde Lig radyo canlı dinleme;
cihazınızda radyo özelliği varsa lig radyo frekansı 92.3 den lig radyoyu canlı ve arka planda dinleyebilirsiniz.
radyo uygulamanız yoksa Google play store lig radyo uygulamasını buradan indirebilirsiniz.
Apple iPhone ipad ios lig radyo canlı dinleme;
iphone 4 , 5, 5s, 6 veya ipad gibi ios mobil aygıtlarınızda istoredan lig radyo uygulamasını BURADAN indirebilirsiniz.
ArkaPlanda cepten Lig radyo dinlemek için;
Bazı cep telefonları arkaplanda radyo uygulamasının çalışmasına izin vermiyor. bu durumda hem iphone için hemde android için arka planda sorunsuz çalışan radyo uygulaması Tuneİn i Google Play store ve Appstore dan indirebilirsiniz. unutmayın ligtv radyonun frekansı 92.3
25 EKİM Pazar Fenerbahçe Galatasaray maçı radyodan canlı dinleYanıtlaSil
LigTV Radyo canlı dinle. buradan ligtv radyoyu canlı dinleyebilirsiniz.YanıtlaSil
Mobil cihazlardan cepten chrome tarayıcıdan tabletten telefondan her türlü akıllı cihazdan lig radyoyu canlı dinleyebilirsiniz.