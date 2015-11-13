Bele takılan diyaliz makinesi üretildi

BELE TAKILAN GİYİLEBİLİR DİYALİZ MAKİNESİ(videolu haber)
Bu haber Benim gibi Hayatını diyaliz makinesine bağlı idame ettiren Diyaliz hastası kardeşlerim için gelsin.
onlarca yıldır diyalize girmekte olan bir diyaliz hastası profesör,
"bunun daha kolay bir yolu olmalı bu diyalizörler küçültülüp sayısı çoğaltılamaz mı taşınabilir hale getirilemez mi?"
diye sorup durmuş. ve sonunda istediği ilgiyi ve desteği bularak 4.5 kilo ağırlığında giyilebilir bir diyaliz makinesi üretmiş.
bizim doktorlar bana
"olurmu öyle şey, olsa çoktan yaparlardı? koskoca tıp bilmiyor sen mi biliyorsun bunları, olmaz öyle şey" diyedursun.
Adam giyilebilir Diyaliz makinesini 7 tane diyaliz hastasında denemiş.
yedisininde makineye dipleri düşmüş. seri üretime geçince hemen alacaklarını söylemişler.
neyse haberimizin orjinalini okuyalım;
Kemer Gibi Bele Takılan diyaliz makinesi;
kronik böbrek hastaları için seyyar yani giyilebilir bele takılabilir portable hemodiyaliz makinesi üretildi.
Takılabilir Suni Böbrek (wearable artificial kidney) denilen kısa adı WAK olan bu cihazı kendisi de uzun yıllar diyalize girmekte olan Victor Gura isimli bir diyaliz hastası.
Victor Gura CNN'e yaptığı açıklamada onlarca yıl diyaliz makinelerinden büyük sıkıntı çektiğini ve hep bunun daha iyi bir yolu olduğunu düşündüğünü nihayet wak ile hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
BELE TAKILAN DİYALİZ MAKİNESİ NASIL ÇALIŞIYOR?
4.5 kilo ağırlığındaki WAK Kemer gibi bele takılıyor ve diyaliz makinesi gibi kanı temizliyor. küçük bir diyalizörü var.
ABD UCLA Üniversitesinde Profesör olan Gura şimdilik cihazın biraz kaba göründüğünü bunu küçültüp 2.3 kiloya düşürmeyi hedeflediğini söyledi.
cihaz bele takılı halde uyunabiliyor banyo bile yapılabiliyor 9 voltluk pille çalışan cihazın haftada bir filtrelerinin değiştirilmesi ve hergün kimyasal maddeler ilave edilerek temizlenmesi gerekiyor. cihaz Seattle'da 7 diyaliz hastası üzerinde denendi 24 saat boyunca cihazı takan bu hastaların hepsi ticari üretime başlanması halinde hemen cihazdan alacaklarını söylediler. sonraki denemelerin de başarılı olması halinde ABD Gıda ve ilaç idaresinden onay alınmasına sıra gelecek.
(e hadi inşaAllah bakalım.)
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GİYİLEBİLİR DİYALİZ MAKİNESİ VİDEO
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