İett gov tr Online mavi Kart Başvurusu
internet üzerinden iett mavi kart başvurusu yapılan ilgili sayfa,
gerekli belgeler, kaç para öderim , ücretler ve diğer iett kart başvuruları için sayfamızdan bilgi edinebilir direkt giderek online iett kart başvurusu yapabilirsiniz. randevu alabilir randevularınızı kontrol edebilirsiniz.(haberimiz kasım 2015 haberidir. bağlantılar ve bilgiler günceldir.)
iett online mavi kart başvurusu;
Mavi Kart Online Başvurusu yapabilmek için buradan iett sitesine üye olmanız gerekmektedir.
Öğrenci, Öğretmen veya 60 Yaş ve üzeri Sosyal İstanbulkartınız var ise aylık yükleme işlemi için Mavi Kart almanız gerekmemektedir.
Mevcut Öğrenci, Öğretmen veya 60 Yaş ve üzeri Sosyal İstanbulkartınıza herhangi bir özel dolum bayimizden aylık dolumu yapabilirsiniz.
Aylık dolum Biletmatik'lerden yapılamamaktadır. Öğrenci, Öğretmen, 60 Yaş ve üzeri Sosyal ve Mavi İstanbulkart aylık dolum işlemleri sadece özel dolum bayilerinden yapılmaktadır. Biletmatik'ler aylık dolum işlemi yapamamaktadır.
İETT ONLİNE MAVİ KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
1.BAŞVURU FORMUNU DOLDURMA
Aşağıda bağlantısını verdiğimiz Online Başvuru Formu'nu tıklayarak kişisel bilgilerinizi ve fotoğrafınızı kaydedebilirsiniz.
2.KART ÜCRETİNİ internetten YATIRMA
Ödemenizi başvurunuzun son adımında kredi kartı ile yapabilirsiniz. EFT ve Havale ile yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.
3.BAŞVURU TAKİP
Online Başvuru Formu'nu doldurduktan sonra, kartınız 2 iş günü sonunda hazırlanarak adresinize gönderim işlemi için PTT'ye teslim edilmektedir. Başvuru Takip Sayfasına tıklayarak tarafınıza verilen referans numarası ile başvuru durumunuzu kontrol edebilir ve başvurunuzu güncelleyebilirsiniz.
** PTT görevlileri Mavi Kart teslimi esnasında kimlik aslınızı görmeden teslimat yapmamaktadır.
** PTT tarafından adresinizde bulunamadığınız takdirde haber kağıdı bırakılarak, Mavi Kartınız bağlı bulunduğunuz PTT şubesinde bir hafta bekletilmektedir. Mavi Kartınızın PTT şubesinden teslim alınmaması halinde Karaköy İstanbulkart Başvuru Merkezimize iade edilmektedir.
** Mavi Kart adrese gönderim işlemi sadece İstanbul içerisindeki adresler için geçerlidir.
BiREYSEL BAŞVURU
- Nüfus Cüzdanı
- 1 Adet Vesikalık Fotoğraf
Mavi Kart alım ücretini İstanbulkart Başvuru Merkezi'ne geldiğinizde nakit olarak ya da kredi kartı ile ödeyebilirsiniz.
Yukarıdaki belgeleri size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezleri'ne ileterek Mavi Kartınızı teslim alabilirsiniz.
** Mavi Kartlar için 1. dereceden akrabalar kart sahibi adına başvuru yapabilmektedir. Bunun için hem kart talebinde bulunan yolcunun hem de yakınının nüfus cüzdanının getirilmesi gerekmektedir.
iett online mavi kart başvuru kaç para kart ücreti ne kadar?
İlkkez mavi kart çıkartmak için kart bedeli 10 TL
Kartların herhangi bir sebeple yenilenmesi talebinde (eski kartın ibrazı şartıyla) 10 TL
1. Kayıp / Çalıntı 20 TL
2. Kayıp / Çalıntı 30 TL
3. Kayıp / Çalıntı 30 TL
4. ve üzeri Kayıp / Çalıntı 50 TL
1.Usulsüz Kullanım Bedeli ise Mavi Kart aylık dolum bedeline eşittir.
2. ve üzeri Usulsüz Kullanım Bedeli ise 1608 nolu kanunda belirtiten idari para cezasının alt sınırı olan 250 TL'dir.
iett online mavi kart başvuru sayfası;
eğer üstte kırmızı yazı ile verdiğimiz iett üyelik sayfasından üye olduysanız. internetten mavi kart başvurusu yapmak için BURAYA tıklayın
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