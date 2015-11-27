LG LA Led smart tv sadece 1 kanal nasıl eklenir?

LG LA Led smart 3d tv ye sadece 1 kanal nasıl eklenir.
Lg la serisi led smart tv tek kanal ekleme videomuz istek üzerine eklenmistir.
lg led tvye frekans ve sembol oranı girerek tek bir kanal eklemenin videosunun yanı sıra anlatımı da aşağıdadır.
LG LED TV TEK KANAL EKLEME VİDEO
Kumandadan gidiş yönü şöyle;
En alt köşedeki settings (videoda göstermeye çalıştım)
Oradan yön tuşları ile ayar yana geç manuel ayarlama okey e bas
Asağı in uydu alıcı verici kısmına
Orada herhangi bir yan yön tuşuna bas
Oradan ekle ye gel Ok a bas.
Dikkat et boka basma :)
Açılan ekrana kanalın frekans sembol Polarizasyon bilgilerini gir ve tamama bas.
şu konulardan da faydalanabilirsiniz.
Açıklamalı LG Led tvlerde kanal ekleme düzenleme taşıma silme
LG led smart tvlerde uydu ekleme otomatik kanal arama yapma
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