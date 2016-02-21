Youtube reklamında çıkan çalan müzik şarkı parça adı ne

Youtube Reklamında çalan şarkı 2016
şarkı kime ait adı ne bilmiyorum ama Youtube da bir video açınca gelen youtube 2015 A-Z Celebrating 10 years
isimli bir tanıtım videosunun birazını gösteriyor ya orada bir müzik çalıyor çok hoşuma gitti benim gibi
youtube reklamında çalan şarkı 2016 veya youtube 2016 reklam müziği diye arayanlar için tamamını burada paylaşıyorum. şarkının adını bilmiyorum kim söylüyor onu da bilmiyorum telefona sshazam yükledim onu da denemedim kaldırıcam şimdi nasılsa tamamını ekledim buraya.
bu parçanın mp3 ünü indirmek issteyenler youtube-mp3 diye arasınlar her türlü bulurlar.
yemek yemeğe gideceğiz fazla uğraşamayacağım.
YOUTUBE A-Z Celebrating 10 year full video
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