Diyanet hacc kayıtları giriş sayfası 2016

2016 Diyanet gov tr hac kayıtları giriş sayfası
7 mart 2016 pazartesi diyanet gov tr den acentelerin hacc kayıtlarını giriş yapmak için kullanacağı sayfa açılmıyor,
ne zaman açılacak diyenler için bugün yani 7 mart 2016 pazartesi günü saat sabah 9 dan itibaren açılıyor.
diyanet hac kayıtları hacı kayıtları giriş sayfası açıldığı zaman aşağıda bağlantısını verdiğimiz sayfadan direkt giriş yaparak hacı adayları kayıtlarınızı tamamlayabilirsiniz.
Diyanet Hac Kayıtları için Gerekli belgeler
*Hacı Adayının Kendisi yanınızda olmalı çünkü cep telefonuna sms kodu gönderilecek.
*Hac.diyanet.gov trsayfası işleme açılmış olmalı.
İLGİLİ SAYFA >>> TIKLAYINIZ
Diyanet hac kayıtları ne zaman bitiyor.
son günü bugün.
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