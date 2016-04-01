Reno Talisman fiyati

Renault Talisman Fiyatı ve Özellikleri
onu reklamda görür görmez haberini patlatasım geldi. Renault bu sene Mükemmel bir otomobil yapmış;
RENAULT TALİSMAN
Arabanın öne çıkan özelliği 4Control isimli full otomatik amortisör sistemi ve Direksiyona daha az müdahale etmeyi sağlayan üstün direksiyon sistemi, amortisörlerin farklılığından gelen üstün yol tutuş sistemi. Reno Talisman 1.6 Turbo motora ve 130 beygir gücüne sahip.
RENO TALİSMAN FİYATI - 2016Renault Talisman'ın fiyatı ise biraz tuzlu Aracın Metalik boyasız ve hiçbir opsiyonsun
ham hali 101.600tl Metalik boya 19" jant tam otomatik amortisör de işin içine girince 136tl yi buluyor.
biraz Reno Talisman kullanıcı Yorumları araştırdım da.
Kullananlar aracın konforunun buna değdiğini söylüyor.
gerisi size kalmış. nasıl araba beğendiniz mi?
sizce Reno Talisman Alınır mı?
RENO TALİSMAN SÜSPANSİYON AMORTİSÖR ÖZELLİKLERİ
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