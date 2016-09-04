4 Eylül 2016 Pazar

Adana il Tarım Müdürlüğü adres iletişim telefon

Adana il Tarım Müdürlüğü adres iletişim telefon

Bu bilgiler Adana Kurban kulak küpe numarası sorgulaması yapılabilmesi için girilmiştir.
internetten kurban kulak numarasından veya küpe numarasından sorgulama yapabilmeniz için veteriner olmanız ve türktüve kayıtlı olmanız gerekiyor.
Büyükbaş vaya küçükbaş hayvanlarınızın kulaklarındaki küpe numaralarını bulunduğunuz ilin tarım müdürlüklerine giderek

Hayvanın Kulak Küpe numarasını tam olarak vererek öğrenebilirsiniz.

adana il tarım müdürlüğü adres tel

Adanadaysanız ve Hayvanınızın sağlık durumunu kulak küpesinden sorgulayarak öğrenmek istiyorsanız
aşağıdaki iletişim numaralarından bilgi alabilirsiniz.

Adana İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Adres Telefon iletişim numaraları
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Köprülü Mahallesi Hacı Sabancı Bulvarı No:4 01330 Yüreğir/ADANA
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Telefon : 0322 344 17 17 - 344 19 24 - 344 19 37 - 344 19 54
Faks : 0322 344 15 15
E-Posta : KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) Hesabı: adana@gthb.hs01.kep.tr





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