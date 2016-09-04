Adıyaman il Tarım Müdürlüğü adres iletişim telefon

Adıyaman il Tarım Müdürlüğü adres iletişim telefonBu bilgiler Adıyaman Kurban kulak küpe numarası sorgulaması yapılabilmesi için girilmiştir.
internetten kurban kulak numarasından veya küpe numarasından sorgulama yapabilmeniz için veteriner olmanız ve türktüve kayıtlı olmanız gerekiyor.
Büyükbaş vaya küçükbaş hayvanlarınızın kulaklarındaki küpe numaralarını bulunduğunuz ilin tarım müdürlüklerine giderek
Hayvanın Kulak Küpe numarasını tam olarak vererek öğrenebilirsiniz.
Adıyamandaysanız ve Hayvanınızın sağlık durumunu kulak küpesinden sorgulayarak öğrenmek istiyorsanız
aşağıdaki iletişim numaralarından bilgi alabilirsiniz.
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