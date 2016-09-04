4 Eylül 2016 Pazar

Adıyaman il Tarım Müdürlüğü adres iletişim telefon

Adıyaman il Tarım Müdürlüğü adres iletişim telefon

Bu bilgiler Adıyaman Kurban kulak küpe numarası sorgulaması yapılabilmesi için girilmiştir.
internetten kurban kulak numarasından veya küpe numarasından sorgulama yapabilmeniz için veteriner olmanız ve türktüve kayıtlı olmanız gerekiyor.
Büyükbaş vaya küçükbaş hayvanlarınızın kulaklarındaki küpe numaralarını bulunduğunuz ilin tarım müdürlüklerine giderek

Hayvanın Kulak Küpe numarasını tam olarak vererek öğrenebilirsiniz.

Adıyaman il tarım müdürlüğü adres tel

Adıyamandaysanız ve Hayvanınızın sağlık durumunu kulak küpesinden sorgulayarak öğrenmek istiyorsanız
aşağıdaki iletişim numaralarından bilgi alabilirsiniz.

Adıyaman İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Cumhuriyet Mahallesi Müftülük Caddesi 148/1 Merkez / ADIYAMAN
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Telefon : 0 416 216 1016 - 216 1051 - 216 1744
Faks : 0 416 216 1740
E-Posta : adiyaman@tarim.gov.tr





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