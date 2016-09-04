4 Eylül 2016 Pazar

Afyon il Tarım Müdürlüğü adres iletişim telefon

Afyon il Tarım Müdürlüğü adres iletişim telefon

Bu bilgiler Afyon Kurban kulak küpe numarası sorgulaması yapılabilmesi için girilmiştir.
internetten kurban kulak numarasından veya küpe numarasından sorgulama yapabilmeniz için veteriner olmanız ve türktüve kayıtlı olmanız gerekiyor.
Büyükbaş vaya küçükbaş hayvanlarınızın kulaklarındaki küpe numaralarını bulunduğunuz ilin tarım müdürlüklerine giderek

Hayvanın Kulak Küpe numarasını tam olarak vererek öğrenebilirsiniz.

Afyon il tarım müdürlüğü adres tel

Afyon'daysanız ve Hayvanınızın sağlık durumunu kulak küpesinden sorgulayarak öğrenmek istiyorsanız
aşağıdaki iletişim numaralarından bilgi alabilirsiniz.

Afyonkarahisar İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Ali Çetinkaya Mah. Ali Çetinkaya Blv Merkez/Afyonkarahisar
Telefon : 0 272 213 71 00
Faks : 0 272 212 04 49
E-Posta : bilgi@afyonkarahisartarim.gov.tr





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