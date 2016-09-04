4 Eylül 2016 Pazar

Ağrı il Tarım Müdürlüğü adres iletişim telefon

Ağrı il Tarım Müdürlüğü adres iletişim telefon

Bu bilgiler Ağrı Kurban kulak küpe numarası sorgulaması yapılabilmesi için girilmiştir.
internetten kurban kulak numarasından veya küpe numarasından sorgulama yapabilmeniz için veteriner olmanız ve türktüve kayıtlı olmanız gerekiyor.
Büyükbaş vaya küçükbaş hayvanlarınızın kulaklarındaki küpe numaralarını bulunduğunuz ilin tarım müdürlüklerine giderek

Hayvanın Kulak Küpe numarasını tam olarak vererek öğrenebilirsiniz.

Ağrı il tarım müdürlüğü adres tel

Ağrı'daysanız ve Hayvanınızın sağlık durumunu kulak küpesinden sorgulayarak öğrenmek istiyorsanız
aşağıdaki iletişim numaralarından bilgi alabilirsiniz.

Ağrı İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Kağızman Caddesi No: 36 Merkez/AĞRI
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Telefon : 0472 215 10 36 - 0472 215 10 51 - 0472 215 10 33
Faks : 0 472 215 27 06
E-Posta : agri@gthb.gov.tr





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