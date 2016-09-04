Ankara il Tarım Müdürlüğü adres iletişim telefon
Bu bilgiler Ankara Kurban kulak küpe numarası sorgulaması yapılabilmesi için girilmiştir.
internetten kurban kulak numarasından veya küpe numarasından sorgulama yapabilmeniz için veteriner olmanız ve türktüve kayıtlı olmanız gerekiyor.
Büyükbaş vaya küçükbaş hayvanlarınızın kulaklarındaki küpe numaralarını bulunduğunuz ilin tarım müdürlüklerine giderek
Hayvanın Kulak Küpe numarasını tam olarak vererek öğrenebilirsiniz.
Ankara'daysanız ve Hayvanınızın sağlık durumunu kulak küpesinden sorgulayarak öğrenmek istiyorsanız
aşağıdaki iletişim numaralarından bilgi alabilirsiniz.
Ankara İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Gayret Mahallesi Şehit Cem Ersever Cad. No: 14 Yenimahalle/ANKARA
Telefon : 0312 344 59 50
Faks : 0312 315 60 07
E-Posta : ankara@tarim.gov.tr
ANKARA İLÇELERİ TARIM MÜDÜRLÜKLERİ TELEFON
Akyurt İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 844 18 07
Altındağ İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 324 43 77
Ayaş İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 712 10 42
Balaİlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 876 13 85
Beypazarı İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 763 11 02
Çamlıdere İİlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 753 10 12
Çankaya İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 311 09 97
Çubuk İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 837 10 56
Elmadağ İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 863 10 38
Etimesgutİlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 310 99 94
Evren İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 893 54 89
Gölbaşı İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 484 02 03
Güdül İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 728 10 30
Haymana İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 658 10 44
Kalecik İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 857 10 51
Kazan İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 814 14 47
Keçiören İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 324 56 40
Kızılcahamam İlçe Tarım Müdürlü tel: 0312 736 00 44
Şereflikoçhisar İlçe Tarım Müd. tel: 0312 687 17 56
Mamak İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 369 69 13
Nallıhan İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 785 17 33
Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 623 12 69
Pursaklar İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 527 56 01
Sincan İlçe Tarım Müdürlüğü tel: 0312 270 23 57
Yenimahalle İlçe Tarım Müdürlüğü tel:0312 324 55 34
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