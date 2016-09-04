4 Eylül 2016 Pazar

izmir il Tarım Müdürlüğü adres iletişim telefon

İzmir il Tarım Müdürlüğü adres iletişim telefon

Bu bilgiler İzmir Kurban kulak küpe numarası sorgulaması yapılabilmesi için girilmiştir.
internetten kurban kulak numarasından veya küpe numarasından sorgulama yapabilmeniz için veteriner olmanız ve türktüve kayıtlı olmanız gerekiyor.
Büyükbaş vaya küçükbaş hayvanlarınızın kulaklarındaki küpe numaralarını bulunduğunuz ilin tarım müdürlüklerine giderek

Hayvanın Kulak Küpe numarasını tam olarak vererek öğrenebilirsiniz.

İzmir il tarım müdürlüğü adres tel

İzmir'deyseniz ve Hayvanınızın sağlık durumunu kulak küpesinden sorgulayarak öğrenmek istiyorsanız
aşağıdaki iletişim numaralarından bilgi alabilirsiniz.

İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Üniversite Caddesi No:47 Bornova / İZMİR

Telefon : 0232 435 10 02
Faks : 0232 462 24 93
E-Posta : izmir@tarim.gov.tr





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