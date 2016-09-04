Kurbanlık Hayvan Küpe Sorgulama
Turkvet gov tr veterinerler derneğinden Kurbanlık kulak küpelerinden sorgu yapabilmeniz için veteriner olmanız gerekiyor. veteriner değilseniz Kurbanlık hayvanınızın kulak küpe numarasını vermelisiniz. İl tarım veya ilçe tarımdan kulak Küpesini tam olarak
ÖRNEK;
TR420001644389
gibi tam olarak götürüp sorarsanız tam doğum tarihlerini vereceklerdir. aynı şekilde internetten Küçükbaş Kurbanlık hayvan küpe sorgulama da yapılamıyor. yapmanız gereken ilçenizde bulununan tarım hayvancılık ilçe müdürlüğüne gidip Küpe numarasını üstte görüldüğü şekilde vermek.
istanbul tarım ilçe müdürlükleri adres iletişim bilgileri <<< için tıklayın
Adana İzmir Ankara ve Diğer Bütün illerin Tarım Müdürlükleri adres ve telefon numaraları için <<< tıklayın
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