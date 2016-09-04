4 Eylül 2016 Pazar

Kurbanlık hayvan küpe sorgulama

Kurbanlık Hayvan Küpe Sorgulama

kurbanlık+hayvan+küpe+sorgulama

Turkvet gov tr veterinerler derneğinden Kurbanlık kulak küpelerinden sorgu yapabilmeniz için veteriner olmanız gerekiyor. veteriner değilseniz Kurbanlık hayvanınızın kulak küpe numarasını vermelisiniz. İl tarım veya ilçe tarımdan kulak Küpesini tam olarak

ÖRNEK;
TR420001644389



gibi tam olarak götürüp sorarsanız tam doğum tarihlerini vereceklerdir. aynı şekilde internetten Küçükbaş Kurbanlık hayvan küpe sorgulama da yapılamıyor. yapmanız gereken ilçenizde bulununan tarım hayvancılık ilçe müdürlüğüne gidip Küpe numarasını üstte görüldüğü şekilde vermek.







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