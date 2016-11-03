Pomem Özel harekatçı sınavı başvuru ücretleri tarihleri gerekli belgeler

Polis Akademisine Girip özel harekatçı olmak için girilen Pomem sınavına girmek için kaç para sınav ücreti yatıracağınız, pomem sınav ücretlerini hangi bankalara yatıracağınız, özel harekatçı sınavı giriş ücretlerini nereye yatıracağınız hakkında resmi siteden alınmış resmi bilgiler içeren 3 kasım 2016 tarihli haberimizdir.
Polis Akademisine girip özel harekatçı olmak için gereken tüm şartlar, adaylarda aranan vasıflar, belgeler, tahsil durumları gibi bilgiler
yazımızın sonundaki bağlatıda bulabilirsiniz.
BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA VE TARİHLERİ
a) İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar sınav başvuru ücreti olan 75 TL (Yetmiş beş)’yi 02 Kasım 2016 saat 09:00’dan 14 Kasım 2016 saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA 19. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI isimli hesaba yatırılacaktır.
b) Adaylar sınav başvuru ücretini yalnızca Halkbank şubelerinden ve ATM’lerinden yatırılabilecektir.
c) Halkbank ve diğer bankaların internet bankacılığı ile diğer bankalara ait ATM’lerden sınav başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.
d) Şahsen başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE,“19.DÖNEM ÖZEL HAREKAT BİRİMLERİNDE İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınavücretiniyatırmalarınıvealınandekontunşahsenbaşvuruevrakteslimisırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
Bu bilgiler pa edu tr adresinden alınmıştır.
e) Emniyet Teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.
UYARI:19. Dönem Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
-Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
-Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,
-Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
-Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
-Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri ödenmeyecektir.
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