zehirli+ayetler

Zehirli Ayet mealli cd paketleri
DİKKAT OKUYUN OKUTUN!..
Whatsapp grubuna gelen ve yaşanmış olayı başından geçen bir kardeşimizin paylaştığı Kapıların önüne bırakılan Zehirli Ayetli cd ler
gözü dönmüş terör örgütünün muhafazakâr insanlara yeni bir saldırı taktiğidir.
KAPIYA BIRAKILAN AYET MEALLİ CD LERİ AÇMAYIN!
Son günlerde pek çok yerde rastlanan aşağıda fotoğrafını görmüş olduğunuz mor bir cd üzerine Kuranı kerim Ayet mealleri yazan Şaffaf paketler
kapıların evlerin önüne bırakılmaktadır. bu paketlerin içerisinde ÖLÜMCÜL ZEHİR vardır. sakın paketleri açmayın Elinizi dahi sürmeyin zehir çok tehlikelidir.
EMNİYETTEN ZEHİRLİ AYETLİ PAKET UYARISI
Grupta paylaşım yapan arkadaş Emniyetten "tanıdığınız tanımadığınız herkesi uyarın heryerde paylaşın kimse bu paketlere el sürmesin" uyarısı geldiğini de belirtmiştir. 09.11.2016
Sokaklarda dağıtılan ve kapınızın önünde bulduğunuz bilmediğiniz hiçbir paketi açmayın.
Kapımın önünde ayet mealli cd paketi buldum
dağıtılan ayet mealli cd lerde ne var
ayetli cdleri kim gönderiyor
sakın merak etmeyin açmayın paketin içerisinde öldürücü zehir bulunduğu söyleniyor.
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