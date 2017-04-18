ntv radyo açılmıyor ses yok[ÇÖZÜLDÜ]
Ntv Radyo dinle konusunda bir sorun farkettim Mozilla Firefox Maxthon ve Google Chrome Tarayıcılarda Ntv radyo açılıyor fakat ses yok.
yani ntv radyo internet üzerinden dinlenmiyor. Meğer tarayıcımda Adblock varmış. Maxthon tarayıcı uyardı da anladım.
sizde internetten liventvradyo com dan ntv radyoyu canlı dinleyemiyorsanız tarayıcınızda Adblock varsa "bu sitede adblock devredışı" seçeneğini seçin. yada farklı bir tarayıcı kullanın.
yani illa o reklamı göreceksiniz.
tv den dinlemek için ntv radyo uydu frekansları;
Uydu Adı : Türksat 4A
Lokasyon : 42 ⁰ Doğu
Alış Frekansı : 12015 MHz
Polarizasyon : Yatay (H)
Sembol Hızı : 27.500 Ksym/s
FEC : 5/6
Radyodan dinlemek için NTV Radyo frekansları
Balıkesir
Bandırma
İstanbul
Ankara
Adana
izmir
Kocaeli
Muğla
Eskişehir
Marmaris
Antalya
Bursa ntv radyo frekansları kaç nokta kaç fotoda görülüyor
Ayrıca Android veya Apple cihazınız varsa tunein uygulamasını veya radyo kulesi uygulamasını indirerek istediğiniz radyoyu
internet paketinizi kullanarak internet üzerinden dinleyebilirsiniz.
daha ben size ne yapıyım?
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