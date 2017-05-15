BeinSports Lig maçları hangi radyodan canlı
Ulan şuraya bak neredeyse 2 aydır haber girmiyoruz. Bugün merak ettim de araştırdım buldum. ben gibi
BeinSport satın alamayan fakirler için bari beinsport maçlarını yayınlayan radyoları ve frekanslarını paylaşayım dedim.
Hoş SüperLig de bitti bitiyor ya neyse.
SÜPERLİG MAÇLARI HANGİ RADYODAN CANLI DİNLENİYOR
Şimdi yazı mazı okumazsınız siz diye Görselde paylaştım.
Bu sene (2017) Süperlig maçlarını AlemFM (Radyo frekansı 89.3) ve Lig Radyo (Frekansı 92.3)
veriyor. Süperlig Maçlarını canlı dinlemek için bu radyoları kullanın.
Allah cezalarını verecek Lig radyo ara ara maça bağlanıyor,Alem efem de bi alem pop müzik çalıyor şu anda. herhalde yeni sezonda yayınlayacak bunlar maçları.
kusura bakmayın aha haberin kaynağı burası ben bunların yalancısı oldum
birazdan AlemFm canlı dinle ve Lig radyo canlı dinle haberleri ile beinsport kanalı aylık kaç para haberini patlatacağım.
Beşiktaş'ımın Maçı başladı..
OOOLEEEY OLEY OLEY Şampiyoon Kartaal..
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