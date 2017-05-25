25 Mayıs 2017 Perşembe

Kurbanlık Küpe No Sorgulama







Türkiye Gov tr Tarım bakanlığı üzerinden

Kurbanlık Küpe No Sorgulama Tarım Bakanlığı

Yada Kulak numarasından büyükbaş hayvan sorgulama

kurbanlık+küpe+no+sorgulama


ÖRNEK;
TR420001644389 



Yenilenen sistem 2017 ile artık kurbanlığınızın küpesini internetten Türkiye Gov tr Tarım Hayvancılığa girerek sorgulayabilirsiniz. gtvh küpe ile büyükbaş hayvan sorgulama gov sayfasına giderek kurban kulak küpe nosu sorgulaması yapabilirsiniz.
TÜRKİYE GOV TR ÜZERİNDE KURBAN KULAK KÜPE NO SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN



 istanbul tarım ilçe müdürlükleri adres iletişim bilgileri    <<< için tıklayın









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