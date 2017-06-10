2018 Süperlig maçları ne zaman başlayacak-ikinci yarı ne zaman başlıyor
Sivasspor'lu Yeni Malatyaspor'lu ve izmir GöztepeSpor'lu Süperlig ikinci yarısı ne zaman hangi tarihte başlayacak? Bu yeni takımların ilk rakipleri kimler olacak tabii maçlar hangi kanalda canlı yayınlanacak?Sportoto Süperlig 2017-2018 2.Sezonu takvimi ile ilgili kısa ve öz bilgi içeren haberimiz.
Profesyonel liglerde 2017-2018 sezonu başlangıç tarihleri açıklandı
Süperlig ikinci yarı ne zaman başlıyorTürkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantısında, profesyonel liglerde 2017-2018 sezonunun başlangıç tarihlerini belirledi.
Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig 11 Ağustos 2017 de başlayacak. Sportoto Süperlige bu sezon dahil olan takımlar için kötü haber; Bu sene Süperlige dahil olan takımlardan Göztepespor'un, SivasSpor'un ve Yeni Malatyaspor'un maçları artık TRT de canlı ve şifresiz yayınlanmayacak.
1. lige Düşen Takımlar için iyi haber 2017 de Süperligden Düşen takımlardan Adanaspor, GaziantepSpor ve Çaykur Rizesporun maçları TRT den canlı izlenebilecek.
sitemizde canlı maç izleme veya başka türlü illegal içerik bulunmamaktadır. fakat 2017-2018 dönemi maçları başladığında sitemiz üzerinden hem cep telefonunuzdan hemde masaüstü bilgisayarınızdan maçları radyodan canlı dinleyebileceksiniz. sözgelimi GöztepeSpor-Kasımpaşa maçını radyodan canlı dinleyebilirsiniz veya Yeni MalatyaSpor OsmanlıSpor maçını radyodan dinleyebilirsiniz. SivasSpor Kayserispor Süperlig maçını da radyodan canlı dinleyebilirsiniz. Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor Başakşehir Antalya tüm maçları sitemizdeki tüm cihazlar için uyumlu ntvspor radyo canlı dinleme sayfası, Alem fm maçı canlı dinleme sayfası, ve Lig Radyo Maçı canlı dinleme sayfası üzerinden dinleyebilirsiniz. hatta telefonunuz iphone bile olsa arka plana atıp maçı dinleyerek sohbet edebilir Facebook Twitter sosyal hesaplarınızda keyif yapabilir tweetler atabilirsiniz. başka sitelerde bu özellik yoktur. yani maçı cepten canlı dinleyebilirsiniz. sitemizde maçı golleri videoları veya maçı özet videoları da paylaşamıyoruz illegal olduğu için ve canlı anlatım da yapmıyoruz maalesef. ziyaretçimiz az olsun ama Helalinden olsun.
2017-2018 TFF Süperlig Maçları Ne zaman Başlayacak, başlama tarihi haberimizi burada noktalıyoruz.
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