21 haziran yaz gün dönümünde ne olur
Kısaca ve özetle 21 haziran Yaz Dönümünde Kuzey Yarımkürede (içinde Türkiye de var) Yaz başlangıcı sayılır. Kuzey yarımküre için 21 haziran En uzun gündüz En kısa gecedir.21 haziran nedir, 21 haziranın özellikleri yaz dönümü kış dönümü tarihleri bilgileri için konumuza buyurun
21 HAZİRAN YAZ GÜNDÖNÜMÜNDE NELER OLUYOR?
Yaz Gündönümü ile birlikte gölge boylarında da değişiklikler olur. 21 Haziran tarihinde Kuzey Yarımküre'de olan ülkelerde en kısa gölge boyu olur. Yaz Gündönümü'nde kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanmaktadır. Güney kutup dairesinde ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz Gündönümü'nde saat 12'yi gösterdiğinde güneş dik bir açıyla gelir. Yengeç dönencesinde gölge boyu bu saatlerde sıfırdır.
21 hazirandan sonra kuzey kutbunda günler kısalmaya başlar.
21 HAZİRANDA KAÇ SAAT ORUÇ TUTACAĞIZ?
En uzun gün Mubarek ramazan ayına denk gelince sizinle hiçbir haber sitesinde bulamayacağınız küçük bir bilgiyi de paylaşalım
21 haziran günü imsak vakti 3:23 iftar vakti 20:48 (istanbul için) yani en uzun günde 17 saat 45 dakika oruç tutacağız inşaAllah
21 haziran Yaz Gündönümü özellikleriaşağıda 21 hazirana ait yaz gündönümü ile ilgili Güneşin ve Dünyanın Konumlarını Gösteren 21 haziran gününün özellikleri.
Güneşi de pek bi iğrenç çizmişler.
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