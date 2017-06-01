Blogger Soho Tema içerik indexlenme test konusu

Blogger Soho Tema özellikleri ve Hakkında birşeyler

Patlakhaberi yenilemeye gittiğim şu günlerde seçeceğim temanın pek çok testten başarıyla geçmesi lazımdı. işte Blogger in yeni temalarındanSoho teması da onlardan biri gerek google bot gibi getirmede, gerek mobil uyumluluk, gerek sayfa hız testi ve gerekse Yapısal veri test aracından orjinal haliyleEvet Ne diyorduk Blogger Soho teması orjinal haliyle bu testlerden başarılı çıktı. hatta anasayfa ayrı içerik sayfası ayrı testettim yapısal veri test aracı hatomve blogpostları gördü ne bir hata ne bir uyarı verdi. şu ekran görüntüsüne bakın ve pu maşşallah deyin.Şimdi iş kaldı indexlenmenin ne kadar sürede yapıldığına. onun için bu Haberi Patlatıyoruz.indexlenmemiz de iyiyse neden bu temayı kullanmayalım ki?tertemiz blogger temasıSONUÇ:Bu soho temada birşeyler yanlış çalışıyor. örneğin öne çıkarılan içerik Son konu olsun seçiyorum fakat kaç dakika oldu öne çıkarılan içerik güncellenmedi. o güncellense tüm sayfalarda gösterileceği için daha hızlı indexlenir. 2. bir konu da populer yayınlar gadgetinde resim gösterme diyorum inadına resim gösteriyor. her ne kadar sıfır yapısal veri hatası verse de soğumaya başladım bu temadan. anlaşılan yine şablona el atıp heygırlık yapmamız gerekecek.