iPhone için Blogger uygulamasini  test ediyorum

Google hesabınıza bağlanmıyor
Daha baştan ofsayt.
6 lira da para verdim boşuna.
Şimdi şu yukarda ekran resmini gördüğünüz
Paralı surumu 18₺ olan BlogTouch for blogger
Blogspot uygulamalamasını deniyorum.
Bu konuyu uygulama içerisinden yazıyorum
İPHONE İÇİN BLOGTOUCH BLOGGER UYGULAMASI TEST SONUCU:
Berbat. uygulamanın bedava ssürümünde publish yok 17 tl verip paralı sürümü alırsanız var. cepteen taslak kaydediyorsunuz başlık foto katagori filan ekliyorsunuz daha sonra pc den girik kaydettiğiniz taslağı gönderebiliyorsunuz fakat resimler googleusercontent e gidiyor yani bir müdddet sonra o resimler patlıyor.
hatta img tagını bile / ile kapatmıyor. yani hatalı kodlama.
gereksiz yere div açıyor div kapıyor b açıyor b kapıyor.
bu tarz şeylere hiç gerek yok.
PEKİ İPHONE DA BLOGGER BLOGU GÜNCELLEMENİN KOLAY YOLU yok mu?
var tabii. yine en iyisi bloggerinizin ayarlarına girip yayınlama bölümünden eposta ile yayınla tercihini aktif edin ve sadece kendinizin bileceği @blogger.com eposta adresi oluşturun.
dilerseniz postayı gönderdiğiniz anda dilerseniz taslak olarak kaydetme seçenekleri mevcut.
durun dayanamayacağım ekran görüntüsü koyacağım. lanet olsun içimdeki işini tam yapma aşkına.
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