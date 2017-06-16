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iPhone için blogger uygulamasini test ediyorum

By  6/16/2017 12:34:00 ÖÖ  Haberi Değerlendir
iPhone için Blogger uygulamasini  test ediyorum

iPhone için blogger uygulamasini test ediyorum


Daha önce. BlogPad diye bi blogger uygulaması indirip test ettim sakın denemeyin
Google hesabınıza bağlanmıyor 
Daha baştan ofsayt. 
6 lira da para verdim boşuna. 
Şimdi  şu yukarda ekran resmini gördüğünüz 
Paralı surumu 18₺ olan BlogTouch for blogger
Blogspot uygulamalamasını deniyorum. 
Bu konuyu uygulama içerisinden yazıyorum 
 

İPHONE İÇİN BLOGTOUCH BLOGGER UYGULAMASI TEST SONUCU:
Berbat. uygulamanın bedava ssürümünde publish yok 17 tl verip paralı sürümü alırsanız var. cepteen taslak kaydediyorsunuz başlık foto katagori filan ekliyorsunuz daha sonra pc den girik kaydettiğiniz taslağı gönderebiliyorsunuz fakat resimler googleusercontent e gidiyor yani bir müdddet sonra o resimler patlıyor.
hatta img tagını bile / ile kapatmıyor. yani hatalı kodlama.
gereksiz yere div açıyor div kapıyor b açıyor b kapıyor.
bu tarz şeylere hiç gerek yok.

PEKİ İPHONE DA BLOGGER BLOGU GÜNCELLEMENİN KOLAY YOLU yok mu?
var tabii. yine en iyisi bloggerinizin ayarlarına girip yayınlama bölümünden eposta ile yayınla tercihini aktif edin ve sadece kendinizin bileceği @blogger.com eposta adresi oluşturun.
dilerseniz postayı gönderdiğiniz anda dilerseniz taslak olarak kaydetme seçenekleri mevcut.
durun dayanamayacağım ekran görüntüsü koyacağım. lanet olsun içimdeki işini tam yapma aşkına.

İPHONE DA BLOGGER BLOGU GÜNCELLEMENİN KOLAY YOLU








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