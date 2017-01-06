trt kuran yarismasi Fatih Demirkoparan kimdir

TRT KURAN OKUMA YARIŞMASI FATİH DEMİRKOPARAN
MaşaAllah Barekallah çok güzel çocuk çok temiz çocuk.
az önce trt kuranı kerimi güzel okuma yarışmasında Bakara suresinden
Amenerresulu okudu merak ettim kimdir nerelidir diye birde aranacak mı acaba diye
hemen resmini ve nereli olduğunu paylaşayım.
Fatih Demirkoparan bizim memleketten sivaslı.
Fatih Demirkoparan evli mi bekar mı bilmiyorum Genç kızlar ona nasıl ulaşabileceğinizi de bilmiyorum
Allah helaline bağışlasın deyip haberimi patlatıyorum.
Fatih Demirkoparan TRT kuran okuma yarışmasına ne zaman katıldı tekrar izlemek isteyenler için
31 mayıs 2017 gecesi katıldı. kaç puan aldı ona bakamadım konuyu açarken.
arayan mevlasını da bulurmuş ... neyse
hayırlı ramazanlar.
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