yapisal veri newsArticle deneme konusu BAŞARILI

haber başlığı: yapisal veri newsArticle deneme konusu SONUÇ:Başarı

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yapisal veri newsArticle deneme konusu başlıklı konunun articleBody li deneme konu içerik alanı.

burada yapmaya çalıştığım şey içeriğimi yapısal veri testinde newsArticle türünde gösterip gerekli öğeleri (name,author,datepublise,article,description,headline, vs) eksiksiz olarak konu içerisinde tamamlamak ve İçeriğimi hem hatom hemde newsarticle olarak Google a işaretleyip göstermek. bence newsArticle etiketli içerikler daha hızlı indexlenir gibime geliyor. olmazsa hatomla devam ederiz.



sıra geldi sayfayı google yapısal veri test aracında test etmeye.



Sonuç: bu sayfayı Google yapısal veri test aracında test ederseniz hem hatom hemde article türünde içerik algılandığını ve sıfır hata ile sıfır uyarı verdiğini görebilirsiniz. bundan sonra bakacağız bakalım bu iş Arama motoru optimizasyonu konusunda faydalı olacak mı?

birde image olması lazımHadi iyi günler