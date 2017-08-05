Firefox Reklamları Göstermiyor [ÇÖZÜLDÜ]

Mozilla Firefox adsense reklamlarını göstermiyor
Yeğenimin bilgisayarına geçtim kendi bloglarımı güncellemek için mozilla firefox yükledim.
Adblock reklam engelleyici filan hiçbir eklenti yoktu fakat Firefox internet sayfalarında reklam göstermiyordu.
sağda solda çözüm aradım bulamadım. meğer benim yaptığım bir ayar yüzündenmiş.
MOZİLLA FİREFOX ADSENSE REKLAM ENGELİNİ KALDIRMA
Firefoxa adblock yüklemediyseniz ve buna rağmen web sayfalarındaki reklamları göremiyorsanız
yapmanız gereken Firefox un seçenekler / Gizlilik ayarından "Firefox geçmişimi hatırlasın" seçeneğini seçmek.
ne âlakası var şöyle;
geçmiş ziyeret ettiğiniz sayfaları bilecek ki size ona göre ilgi alanınıza göre reklam sunacak.
Kalın Sağlıcakla...
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