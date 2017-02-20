













Avrupa Şampiyonu Ampute Milli Takım Kadrosu















TÜRKİYE ENGELLİ MİLLİ TAKIMI 2017 Avrupa Şampiyonu olduiçlerinde Teröristlerin yerleştiridiği mayına basarak kolunu bacağını kaybeden Vatan evladı Gazilerimizin debulunduğu (Osman Çakmak) Ampute milli takımımızı engelli biri olarak tebrik ediyorum.işte milyon dolarları alıp sahada gezen iki bacaklıların beceremediklerini beceren tek bacaklı futbolcular.işte Kahraman Ampute milli takımı kadrosu. gönül isterdi ki isimlerini de tek tek paylaşalım ama koskoca Google da isimli bi tam takımampute kadrosu bulamadık.