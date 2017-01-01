Konyasporun Avrupa Ligi maçı ne zaman hangi kanalda

Konyaspor'un Avrupa Kupası Ligi maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta

Yani Konyaspor Redbull salzburg maçı bu akşam19 ekim perşembe saat 20 de TRT1 den ve Tivibu Spordan izlenebilecek.UEFA Avrupa Kupası Yolunda Gonyalı Kardeşlerimize Başarılar diliyoruz.bu akşam hepimiz Gonya Yolundayız GONYAA 6 ŞERİTLİ YOL!Serkan Kırıntılı, Nejc Skubic, Ali Turan, Petar Filipovic, Eren Albayrak, Jens Jönsson, Mehdi Bourabia, Musa Araz, Deni Milosevic, Moryke Fofana, Patrick Friday EzeAlexander Walke, Stefan Lainer, Duje Caleta-Car, Paulo Miranda, Andreas Ulmer, Diadie Samassekou, Valon Berisha, Hannes Wolf, Amadou Haidara, Munas Dabbur, Fredrik GulbrandsenHaa maç deplasmandamı evde mi diye merak edenler Maç Konya'da inşaallahKonyaSporun UEFA maçı rakibi kim diyenler için Redbull Salzburg