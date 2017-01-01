iett 122m Hareket saatleri Mecidiyeköy Şahinbey iett 122m mecidiyeköy şahinbey hareket saatleri

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İETT MECİDİYEKÖY - ŞAHİNBEY 122M otobüsü güncel hareket saatleri- sefer kalkış saatleri için aşağıdaki kırmızı iett istanbul bağlantımıza tıklayın.

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Haftaiçi haftasonu şahinbeyden kalkış saatleri mecidiyeköyden kaçta kalkıyor cumartesi pazar son otobüsün hareket saatleri ilk otobüs saat kaçta daima güncel olan bu bilgilere mobil iett cep uyumlu direkt 122m sayfasına giderek telefonunuzdan tabletinizden durakta beklerken sefer saatlerini görüntüleyebilirsiniz.mecidiyeköyden pazar günü son otobüs kaçta, şahinbeyden pazartesi ilk otobüs hareket saati 122m ş.bey m.köy haftaiçi-haftasonu hareket saatleri- sefer kalkış saatleri için aşağıdaki kırmızı iett istanbul bağlantımıza tıklayın.

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