ilk cemre ne zaman düşer nasıl düşer nereye düşer resim video

CEMRE nedir Nasıl Düşer [resim video]





Cemre Düşmesi öyle sandığınız gibi gökten bir ateş topunun suya düşmesi havaya düşmesi veya toprağa düşmesi değildir.cemre düşmesi sırasıyla söylemek gerekirse havaya cemre düşmesi suya cemre düşmesi ve toprağa cemre düşmesi demek değildir.cemre tarih boyu atalarımızın her bahar gözlemleyerek belirlediği havanın ısınmaya başladığı toprağın ısınmaya başladığı ve suyun ısınmaya başladığı belirlenen tarihlerdir.Evet yeryüzünde kışın yavaş yavaş yerini bahara teslim ettiğini gösteren belirgin ısı artmaları, havada suda toprakta her yıl aynı tarihlerde gerçekleşir.19-20 Şubat tarihlerinde ilk cemre havaya düşerikinci cemre 1 hafta sonra suya düşerÜçüncü ve en son cemre Toprağa 5-7 mart tarihlerinde düşer.Cemre kelimesinin anlamı nedir evet kor ateştir ama cemre Arapça kökenli bir kelimedir. bizim dilimizde ve kültürümüzde cemre hem kız çocuk ismi olduğu gibi havaların ısınmaya başlamasını gösteren bir terimdir sanal bir şeydir. fakat cemre düşmesi gerçek mi uydurma mı Düşen cemrenin resmi fotosu var mı dediğimizde cemre Fotosu veya videosu olmaz ama cemre uydurma,aslı olmayan bir halk inanışı değildir. tarih boyu gözlemlenerek elde edilmiş bilgidir.fiziki olarak aslında önce toprak sonra su sonra hava ısınır ama cemre düşmesi sırası bunun tersidir. fakat en son cemre Toprağa düştüğünde gerçektenhavalar ısınmaya başlar.