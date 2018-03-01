1 metrekare duvara kaç tuğla gider

1 metrekare duvar için kaç tam tuğla kaç yarım tuğla gider.Duvar örme tuğlaları genelde 13 buçukluk ve 8 buçukluk resimlerini gördüğünüz tuğlalardır.en boy genişlik ölçüleri tam tuğla denilen 13.5 tuğlada 13.5x19x19 dur. yarım tuğla denilen 8.buçukluk tuğlada 8 buçuk santim 19 santim 19 santimdir.1metrekare en ve boy 100 cmdir. tuğlaları 19cm boy yönünden dizdiğimiz zaman aralara da 1er santim harç kattık diyelim 20-20-60-80-100bir sırada 5 adet tuğla gider.(tam yarım farketmez ikisinin de eni boyu 19 cm dir sadece genişlikleri farklı olduğu için yarım tuğladan örülen duvar ince olur.)alttan üste doğru da 5 kat çıktığımız zaman 1 metrekare duvar örmüş oluruz. 5x5 25 adet tuğla kullanmış oluruz.1 m2 Duvar için kaç kilo tuğla gider.Ağırlık olarak tam tuğla 2.8 kiloyarım tuğla 2 kilodur.2.8x25=70 kilo tuğla gider.