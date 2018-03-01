1 metrekare duvara kaç tuğla gider

Duvar örme tuğlaları genelde 13 buçukluk ve 8 buçukluk resimlerini gördüğünüz tuğlalardır.
en boy genişlik ölçüleri tam tuğla denilen 13.5 tuğlada 13.5x19x19 dur. yarım tuğla denilen 8.buçukluk tuğlada 8 buçuk santim 19 santim 19 santimdir.
1MetreKare Duvar için kaç adet tuğla lazımdır.
1metrekare en ve boy 100 cmdir. tuğlaları 19cm boy yönünden dizdiğimiz zaman aralara da 1er santim harç kattık diyelim 20-20-60-80-100
bir sırada 5 adet tuğla gider.(tam yarım farketmez ikisinin de eni boyu 19 cm dir sadece genişlikleri farklı olduğu için yarım tuğladan örülen duvar ince olur.)
alttan üste doğru da 5 kat çıktığımız zaman 1 metrekare duvar örmüş oluruz. 5x5 25 adet tuğla kullanmış oluruz.
1 m2 Duvar için kaç kilo tuğla gider.
Ağırlık olarak tam tuğla 2.8 kilo
yarım tuğla 2 kilodur.
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2.8x25=70 kilo tuğla gider.