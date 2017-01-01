Blogger AMP Yorum formu

Patlakhaber AMP ye geçti geçeli belini doğrultamıyor. tam 500 tane içerik düzelttik daha doğrusu amp ye uyarladık. herşeyi yaptık yepyeni güpgüncel konular açtık fakat ne olduysa olmuyor Google eskisi gibi açtığımız konuyu şıppadanak indexlemiyor . ne yapsak ne etsek birde şu
AMP disqus yorum formunu kaldırıp alternatif bir amp blogger yorum formu mu eklesek?



BLOGGER İÇİN AMP YORUM FORMU
o da öyle kolay birşey değil araştırdım biraz maalesef Google blogger orjinal yorum formunu AMP olarak uyarlamak henüz bir babayiğidin becerebildiği bir iş değil. disqustan başka AMP Blogger yorum formu da yok. aklıma Facebook amp blogger comment plugin eklemek geldi
araştırdım baktım evet öyle birşey var. yani Facebook hesabınızla Patlakhaber AMP Blogger haber sitesinde eskisi gibi rahatça yorum yapabilecek siniz. böylece patlakhaber de eskisi gibi kolay ve çabuk indexlenir disqus yorum formunu kaldırıp bi deneyelim bakalım. olay disqus yüzündense tamamen kaldırırız.



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amp yorum alanı


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