Blogger AMP Yorum formu

AMP disqus yorum formunu kaldırıp alternatif bir amp blogger yorum formu mu eklesek?
BLOGGER İÇİN AMP YORUM FORMU
o da öyle kolay birşey değil araştırdım biraz maalesef Google blogger orjinal yorum formunu AMP olarak uyarlamak henüz bir babayiğidin becerebildiği bir iş değil. disqustan başka AMP Blogger yorum formu da yok. aklıma Facebook amp blogger comment plugin eklemek geldi
araştırdım baktım evet öyle birşey var. yani Facebook hesabınızla Patlakhaber AMP Blogger haber sitesinde eskisi gibi rahatça yorum yapabilecek siniz. böylece patlakhaber de eskisi gibi kolay ve çabuk indexlenir disqus yorum formunu kaldırıp bi deneyelim bakalım. olay disqus yüzündense tamamen kaldırırız.