idare et işte hasta insan

-her şeye kızıyor.

-hiç birşeyi de beğenmiyorki

- neyapsan Onu memnun edemezsin ağzınla kuş tutsan yaranamazsın.

- boşver onu takma kafana

Ulan sen değil misin hadi kalk birlikte şunu yapalım bunu yapalım şuraya gidelim dediğim zaman gayet ciddi pozlara bürünüp

- ya çok ders çalışmam lazım ya kendime program yaptım kesinlikle uymam lazım

Diyen. Ve bayram günü olmasına rağmen buna eyvallah çeken ben hasta sinirli adam.

Ertesi gün biz gittigimizde bayramın ikinci günü sen değil misin gece bire kadar kahvede arkadaşlarıyla pişpirik oynayan.

(Pişpirik burada boş işler anlamında fifa attığını biliyoruz ne farkeder asıl konu beni nasıl ekip arkadaşlarla nasıl gece yarılarına kadar takıldığın)

Buna da eyvallah çeken yine asabi adam hasta derecede sinirli adam ben.

Ulan sen değil misin bayramın 3. Günü Akşam 6 ya kadar uyuyan diyalizden gelip kahvaltımı hazırlayıp yapıp biraz da uyuduktan sonra sizi de uyandırmak birlikte vakit geçirmek için müzik açtığımda

Sen değil misin arkasını dönüp yatan yoğun ders çalışma programlı insan. Kardeşin de rahatsız olup kapıyı kapattı

Bayram günü saat akşam 6 da müzik açıp uyuyanları rahatsız ettim ne kadar düşüncesiz bir insanım ya. Sizin gibi sessiz sessiz yatıp uyanmanızı beklemem lazımdı. Asabi ve hasta olduğum kadar düşüncesiz ve bencilim de.

Ulan yine sen değil misin aynı günün gecesi sabaha yarım saat kala

- benim yarın 3 buçukta çıkmam lazım deyip sabahı da beklemeden yatan.

Ertesi gün de cumaya bile kalkmadan 3:15 e kadar yatan.

(Namaza bile uyandırmadı beni sonra da kızıyor ne değişik insan?

El cevap; ulan ben seni en son namaza kaldırmaya kalkıp başarısız olduktan sonra sen değil misin birde kalkıp bana "benim namazımdan sana ne! Temalı, her koyun kendi bacağından asılır soslu tahammulunun sınırlarını zorlayarak konuşma yapan. )

Bense cuma dan sonra birlikte bi kahvaltı ederiz diye bi çaydanlık çay demleyip kahvaltı hazırlayıp bekleyen

Ama öyle değil beyimizin bileti saat 5 de kendisi çıkacak saat 3 buçukta öyleyse 3:15 e kadar olmadı 4 e kadar yat uyu sıkıntı yok. Ben biliyorum ki senin bilet 4 veya 4 buçukta olsa kesinlikle 3 buçuğa kadar uyumazsın planlarına programlarına hep sadıksındır çünkü.

İçinde bencillik ve rahattan başka hiçbişey olmayan,

Ben olmayan, abdest namaz,bayram,seyran,akraba,eş,dost,büyük küçük, hatır gönül olmayan nefsani planlarına.

Bense neden sinirlendim neden seni yolcu etmek istemedim bir türlü anlam verilemez. Oysa ki planında kapıdan bana eyvallah demek için 1dk 15 saniye ayırmıştın.

Ne yapayım hastalık işte sinirlilikte şansımı kaybettim.

Bize sinirlenmeyip bizi "idare ettiğin için" Teşekkürler olgun insan.