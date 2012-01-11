iett 11çb saatleri Kavacık Çavuşbaşı - Ümraniye [cep uyumlu sayfa] İETT 11ÇB KAVACIK-ÇAVUŞBAŞI-ÜMRANİYE Otobüs Hareket saatleri

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İETT ÇAVUŞBAŞI KAVACIK - ÜMRANİYE 11ÇB otobüsü güncel hareket saatleri- sefer kalkış saatleri için aşağıdaki kırmızı iett istanbul bağlantımıza tıklayın.

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Haftaiçi haftasonu Kavacıktan kalkış saatleri ümraniyeden kaçta kalkıyor cumartesi pazar son otobüsün hareket saatleri ilk otobüs saat kaçta daima güncel olan bu bilgilere mobil iett cep uyumlu direkt 11çb sayfasına giderek telefonunuzdan tabletinizden durakta beklerken sefer saatlerini görüntüleyebilirsiniz.İETT ÇAVUŞBAŞI KAVACIK - ÜMRANİYE 11ÇB otobüsü güncel hareket saatleri- sefer kalkış saatleri için aşağıdaki kırmızı iett istanbul bağlantımıza tıklayın.

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