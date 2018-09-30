seksenlerdeki küçük Zeynep kimin kızı
Seksenler dizisinde arada bir pastaneye gelip şeker alan küçük tatlı kız Zeynep'in dizideki hangi oyuncunun kızı olduğu
kimin kızı oldğu merak konusu oldu bizde araştırdık bulduk işte Seksenler dizisindeki küçük Zeyneb'in Annesi;
|Seksenler dizisindeki Küçük Zeynep
Bazıları onu Özlem Türkad'ın (dizideki adı Rukiye) kızı sanıyor pek çok kişi de seksenler dizisi küçük zeynebi ilker Ayrık'ın kızı zannediyorlar (dizideki adı Çağatay) ama gerçek öyle değilmiş. küçük zeynep ne Ahmet'in (Şoray Uzun) ne Mehmetin
ne Ergun plağın (gerçek adı Serhat Kılıç) nede Pastaneci Sami (Bahtiyar Yenilmez) nin kızı.
Aradık taradık seksenler dizisindeki küçük Zeyneb'in Babası kim bulamadık ama Annesi olduğunu düşündüğümüz şu fotoğraftaki Bayanı bulduk.
küçük kızımıza bir maşaAllah diyelim ve bir sosyal medya sitesinde paylaşmış olduğu (youtube) fotoğraflarını sizlerle paylaşalım;
|Seksenlerdeki küçük Zeynep Kimin Kızı
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