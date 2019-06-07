Su Pompası Krampon ve Kişisel Gelişim

"Bize değerli olduğumuzu hissettirdiler"

bize değerli olduğumuzu hissettirmiyorlar

Ne âlâka di mi?Su pompası, Krampon ve kişisel gelişimin birbirleriyle ne âlâkâları var okuyalım zahiri değil batını keşfedelim;TRTBelgesel kanalındaisimli bir Türk belgeseli var. Bilmeyenler için kısaca Bizim Türk ekip Afrika nın çorak topraklarına gidip su kuyuları açıyor, daha önce açılmış kuyuların bakımlarını yapıyor.Geçen onu izlerken Afrika'nın bilmem hangi köyündeki derisi siyah bir gencin söyledikleri kafama şimşek gibi çaktı, bir konuda aydınlamama vesile oldu.Genç şöyle dedi;💥💘💨Ok gibi saplanan aydınlamama vesile olan o son cümle.;Öyle ya çevremde tanıdığım ben dahil nice insanlara neler neler yapıyorsun ama yaranamıyorsun. Hiçbirşeyi beğenmiyorlar , beğenmiyoruz.Demek ki"yapmış olmak için yapıyorlar"Peki bir insana değerli olduğunu nasıl hissettirirsin hele de dil bilmeyen konuşarak anlaşamadığın binlerce km uzaktaki kültürü anlayışı farklı bir insana?Belgeselin devamında onu da görüyoruz.İsmini hatırlayamadığım siyahi genç futbolcu olmak istiyor yalın ayak dandik bir plastik topla Afrikadaki bir takımın elemelerine hazırlanıyorİşte Türk olmakla gurur duyduğum anlardan biri;Bizim ekipteki eleman bende kaleciydim diyor el kol işaretiyle. ve hemen gömleği çıkarıyor, siyahi genç gibi koca koca karıncaların kol gezdiği yerde o da ayakkabılarını çıkarıyor kale taşı yapıyor hadi at bakalım diyor kalede bekliyor.O siyahi gencin ruhundaki mutluluk ışıltısı gözlerinden parlıyorVe ertesi gün bizim eleman merkeze bozulan su pompasını tamir için gerekli malzemeleri almaya gittiğindeGence bir sürprizle dönüyor.Aldığı kramponu ve topu arkasına saklayıp gence sana suprizim var diyor çocuk bi anlam veremeden öylece bakarken kramponları ve futbol topunu bi çıkarıyor.Çocuktaki o ışıl ışıl bakışı ,o sevinci görmeniz lazım. Böyle bir ruhun mutluluktan ışıldamasına sebep olmak bence dünyadaki en değerli şeylerden daha değerli.O çocuk ve ailesi için sen şimdi o su kuyusunu o pompayı yapmışsın atıyorum 2 gün sonra yine bozulmuşBu çocuk ve bu köy için"Ne biçim yaptılar,olmadı,beceremediler işte"Deme ihtimalleri yok.En fazla "bi aksilik olmuştur, bi şanssızlık olmuştur, bi yanlışlık olmuştur " derler.Çünkü sen o insanları sevdiğini onlara değer verdiğini su pompasıyla değil onların değerlerine değer vererek onların sofrasından yiyerek birlikte şarkı söyleyip dans ederek gösterdin.Sen kalede 45 derece sıcakta kan ter içinde o çocuğun şutlarına atlarken 4g ile seni izleyen o insanlara sevgi yüklemesi yaptınSen onların sofrasında oturup onlar gibi elinle balık yerken onlar sana sevgi ile bakıyorlardı.Görev gereği "iş yapmış olmak için " oraya gidip hiç bir çocuğun başını okşamadan hiç kimseye misafir olmadan sandevicini yiyip bozulan pompayı tamir edip eyvallah bile demeden gidebilirdin.İşte o zaman o pompa 20-30 gün sonra bile bozulsaO insanlar sana"Ne biçim iş yapmışlar, beceriksiz adamlar "Derlerdi,diyebilirlerdi.Sende tıpkı bir çam kerestesi gibi"Yapıyorsun yaranamıyorsun namkör bu insanlar namkör!"Derdin.Artık hiçbirşeyden memnun olmayan insanları daha iyi anlıyorum ve benim de neden bana yapılan şeyleri beğenmediğimi daha iyi anlıyorum"Dostlar alışverişte görsün""Yaptın mı? Yaptım."Bu şekilde yapacaksan Yapma kardeşim boşuna ağzınla kuş tutup kızartıp getirsen yemem.Sevginle,gönlünle,gülen yüzünle soğan ekmek getir. Şeker şerbet yerim.Hasılı kelâmGönülsüz yapılan aş ya karın ağrıtır ya baş demişler.anlayana sivrisinek saz. Anlamayana Obua azİnsanlara değer verin ve bunu hissettirin.Selametle