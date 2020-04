Balıksan Yüz Maymunsan kavağa çık

Bir Yerde okumuştum;Eğer bataklıklarda Kurbağalar olmasaydı Dünyamızın çevresini 7 katlı bina yüksekliğinde sinek kaplardı ve sıtma mikrobu bugünkü Korona virüsünden daha fazla salgına döner ve çok daha fazla insanın ölmesine neden olurdu.Kurbağa deyip geçmeyin Hayatta her canlıya takdir edilmiş vazife önemli ve gereklidir.Hemen kendimize yani insanoğluna gelelim;Acaba insanoğlu Genelde ve "özelde" ne için yaratılmıştır? önce özele gelicem çünkü bu aralar yeteneğimi çok boşladım. Bu da benimle beraber en iyi yaptığı şeyleri boşlayanlar için bir motivasyon yazısı olsun.En iyi yaptığım şey yazmak fakat kronik hasta olduğumdan dolayı ve Korona virüs salgını çıkmasından dolayı uzun bir müddet elim klavyeye gitmedi."Ulan Bugün virüs kaparsın 15 gün sonra nefessizlikten ölürsün 16. gün mezardasın yazsan ne olur yazmasan ne olur son duanı et, öteki Dünyaya hazırlan."bu gibi düşünceler hayattan yıldırdı. herşeyi değersiz kıldı. ama bu gibi düşünceler meğer birer girdap gibi insanı içine aldıkça alıyor gün geçtikçe daha bir karamsarlığa daha bir hiçbirşey yapmamaya insanı sürüklüyor. şimdi bu yazı ile Allah'ın izni ile üzerimdeki ölü toprağını atıyorum ve yine yeni yeniden en iyi bildiğim şeyi son nefese kadar yapmaya başlıyorum;Yazmak...Herkesin özelde en iyi yaptığı birşey vardır. ve bence herkes özelde o iyi yaptığı şeyle insanlara faydalı olması için yaratılmıştır.Dağdan odun kesip satanyıllarca ağır kütükleri sırtlamış ve elinin emeğini rızkını yemiştir. nihayet bir kurtuluş savaşı günü bünyesi 215 kilo top mermisini kaldırabilecek seviyeye gelmiş. o da etrafındaki silah arkadaşları şehit olup tek kalınca Ya Allah! deyip koca mermiyi tek başına sırtlayıp merdiven basamaklarından çıkarıp topun ağzına vermiş ve Çanakkale Boğazını geçmekte olanisimli düşman gemisini batırmıştır.çocuk yaşta oyuncak robotlara ve robotik programlamaya merak sarmış, kendini geliştirmiş 2000 li yıllarda çocuk denecek yaşta ilk uçan dronunu elektiriği, elektroniği, mekatroniği ve yazılımı ile yapmış ve uçurmuştur. aradan yıllar geçiyor ve bugün SİHA (Silahlı insansız hava aracı) ordusuna sahip ülkemiz Radara yakalanmadan oturduğu yerden Düşmanın yerini tespit edebiliyor ve vurabiliyor.7 yaşında giydiği Cübbesi ve sahip olduğu ilmi ile kürsüye çıkıp Amcalarına dedelerine vaaz veriyor. ve bugün adeta Türkiye deki Ehli Sünnet kaynakların ayaklı ve canlı bir menbaıKurbağadan, Cübbeli Ahmet hoca ya kadar herkes en iyi yaptığı severek yaptığı şeyde başarılı oluyor.Al cübbeli Ahmet hoca kronik şeker hastası korona ona da bulaşsa o da benim gibi 15-20 gün içinde mefta olur Allah Muhafaza. ama bak o ne yapıyor yorgun bitkin bembeyaz olmuş teni hâla beraat gecesi diye gecenin 3 ünde canlı yayın açıyor radyoya tv ye internete veriyor 1 saat ellerini semaya kaldırıp Dua ediyor. Duayı zikri, sohbeti, hiç bırakmıyor.Ne buyuruyor Peygamber efendimiz;(s.a.v);ne demişyakmak için oluşturulan devasa ateşi Söndürmek için su taşıyan karınca;(senin taşıdığın su mu o ateşi söndürecek boşuna uğraşıyorsun diyenlere)-Hiç olmazsa safım belli olur, ateşe odun taşıyanlardan veya sessizce oturup izleyenlerden değil Ateşe su taşıyanlardan yazılırım.sen şimdi işini küçümseme ve yarın da öleceğini bilsen Allah için sana verilen yeteneğini işlet. Allahu Alem son bir kişiye faydan olur ve o bir kişi o kadar güzel taşır ki iyiliği, Hakkı 10 kişiye 100 kişiye ulaştırır. bu anlamda Yapılan hiçbirşeyi küçümseme 'bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir komutan kurtarır, bir komutan bir ordu kurtarır, bir ordu bir vatan kurtarır.Doğan gelişen kainat üzerine bakıp düşünen her insanın aklına gelen bir soru bu;Ne için varız? bizden ne bekleniyor ya da bizi kim var etti ve niye var etti.Müslüman olduğum için bu soruların cevaplarını buldum elhamdülillah.Allahu teala gizli bir hazine idi Akıl ile bilinmeyi murad etti ve Akıllı varlıklar olarak insanları ve cinleri yarattı. Kendisi de Gayb aleminde gizli kaldı Akılla ve Hür irade ile bilinip bulunmak Kullarının kendi istekleri ile ona boyun eğmelerini istedi.O hiçbirimizin ibadetine ve kulluğuna muhtaç değil yada hiçbirimiz kulluğu ile onu olduğundan daha yüceltemeyiz. onun melekleri arşını semalarını kuşatmış yemeden içmeden onu zikretmekte zaten. dilese bütün insanlığı mücizelerle kendine inandırırdı dediğim gibi gaybi ve akli ve hür iman murad etti.o halde sende Hangimizin daha iyi işler yapacağının sınandığı bu dünyada hiçbir zaman pes etme ve yeteneğini konuştur. "Ben daha iyi işler yaparım" de ve yoluna devam et. ölüm gelene kadar.