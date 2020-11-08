Almanyada satılan Türk helal belgeli sucuk markaları









Lafı çok uzatmayacağım merak ettim şöyle bi araştırayım dedim. Almanya da satılan ve helal belgeli salam sucuk sosis markalarını şöyle bi araştırdım. bizim burada Türkiye de satılan Şahin pınar maret coşkun gibi meşhur Türk sucuk markaları maalesef Almanya da ne online marketlerde ne de şarküterilerde satılıyor. Almanya da satılan satışı olan ve islami helal belgesi olan iki türk sucuk salam markası var ve araştırmalarıma göre Türkiye deki sucuklardan salamlardan daha lezzetli gelin göstereyim.

Aslında Almanya da satılan türk sucuklarını tek bir marka üretiyor;

Ama onun birde kardeş firması var Efepaşa. ürünlerin fotoğrafları üzerinde gördüğünüz üzere her iki markanında salam sucuk sosis ve sadece egetürk markasının pastırmaları üzerinde helal belgesi ve %100 sığır eti ibaresi bulunuyor.

Almanya da satılan türk sucuk salam sosis pastırma markalarının ürünlerini amazon de üzerinde veya şarküterilerde bulabilirsiniz. islami helal haram duyarlılığınız varsa bir ürün alırken üzerinde helal belgesi ibaresi arayın. Almanyadaki türk sucuk markalarının sattığı ürünler şu şekilde

egetürk egem büyük dilim sucukEgetürk Barış ızgaralık acısız mangal sucukEgetürk Egetat dilim sucukEgetürk Sultan ve emre Az acılı kangal sucukEge men ve sırma parmak sucukefe Paşa baston sucukefe paşa kayseri yöresi yonca ve paşam acılı parmak sucukefepaşa paşa kangal sucukEgetürk SEVİLEN pastırmaEgetürk BAHAR dilimlenmiş pastırmaegetürk çoban pastırmahelal belgesi ve dana eti yazısı hepsinde var.

egetürk DERYA Hindi salam Gürbüz tavuk-hindi salam tadım sığır dilim salam mehtap biberli sığır dilim salam, göktürk macar tipi dilimlenmiş hindi salam, ertürk dilimlenmiş macar sığır etli salam, dalyan macar dilim sığır salam elif fıstıklı, saray sefası sade ve tavuk sefası tavuk-hindi salamı efepaşa da da benzer ürünler kervan, etli salam, etap, yöre, zeybek, arzum salam bibi isimlerde bulunuyor. ama normal sığır salam olupta bizde ki gibi etli macar salam şeklinde olan bir salam göremedim fıstıklı var.

sosislere gelince Almanyada satılmakta olan egetürk ve efepaşa markalarının sığır tavuk-hindi tavuk olmak üzere soyulmuş süt proteinli pınar ve diğer isimlerde pek çok çeşidi bulunmakta.

Almanya da yaşayıp egetürk sucukları yiyenlerin Türkiye de bu lezzete denk bir lezzette sucuk bulamadıklarını yemediklerini donanım haber ekşi sözlük kızlar soruyor gibi bi kaç yerde okudum. yorumlarda onlara şahin sucuk aytaç sucuk pınar sucuk gibi Türkiyede satılan sucuk markalarını tavsiye etmişler ama Türkiye de benim gibi sucuk damak zevki olan insanlar bilir ki Türkiye deki en lezzetli ve kaliteli sucuk markası COŞKUN sucuklarıdır. alamancı hemşehrilerimize tavsiye ederim.

Ekleme: Alman helal belgeli Meemken markasına ait yan marka Alman Kamar sucukları helal mi haram mı sorusunda kamar sitesi helal belge nedir açıklamasında islami olarak helal ürünlerimizde domuz eti kullanmıyoruz. islama göre domuz eti ve sarhoş edici şeyler haramdır demiş ama bu yeterli değil. hayvanların kesimi sırasında kanı akıtılmalı fakat Almanya da et üreticileri hayvanları uyutup kesiyorlarmış. kanı akıtılıp akıtılmadığı ve her kesimde Allah ın adı anılıp anılmadığı muamma. o yüzden yabancı firmalara güvenmeyin türk ve müslümanların kestiği etleri tercih edin.

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