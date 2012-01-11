11-yenidogan-Altunizade

İETT HAREKET SAATLERİ 11 ALTUNİZADE-YENİDOĞAN

Haftaiçi haftasonu Üsküdar yenidoğandan kalkış saatleri Altunizadeden kaçta kalkıyor cumartesi pazar son otobüsün hareket saatleri ilk otobüs saat kaçta daima güncel olan bu bilgilere mobil iett cep uyumlu direkt 11 sayfasına giderek telefonunuzdan tabletinizden durakta beklerken sefer saatlerini görüntüleyebilirsiniz.eski adı 11g olan Yenidoğan otobüsü 11 hat nolu Altunizade-Yenidoğan otobüsü güncel hareket saatleri- sefer kalkış saatleri için iett istanbul bağlantımıza tıklayın.