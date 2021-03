Grafenden diyaliz makinesi ve medikal cihazlar yapın

Grafen Taşınabilir Diyaliz makinesi ve Grafen portable medikal cihazlar

Grafen maddesi bulunmuş. Allaha şükür 33 yıldır diyalize giriyorum son yıllarda diyaliz hastası bir doktor taşınabilir bir diyaliz makinesi üretmişti. hemodiyaliz ve yapay organ teknolojilerini yakından takip eden ben de bunu paylaşmıştım

>> Giyilebilir Diyaliz Makinesi fakat makinada kullanılan malzemelerden dolayı pek de giyilebilir olmadı. ve tutmadı.



Grafen Nedir : altıgen şekilde birleşmiş tek sıra karbon

Evde grafen üretimi: kurşun kalemle deftere yaz şeffaf bantla tek kat kalana kadar incelt

Grafen özellikleri: saydam şeffaf iletken hafif sağlam yüksek enerji depolama kapasiteli

Grafen elektriği iletir mi: evet

Grafen fiyat: pahalıdır

Grafen maddesi: karbondan yapılmış kurşun kalem içinde de bulunan grafit

Grafit grafen farkı: üsttekini tekrar oku

Grafen yapay mi : odunu inceltip kağıt elde etme gibi düşün









şimdi Grafen denilen muhteşem bir madde keşfedilmiş.aslında Elması da oluşturan karbon atomunun tıpkı bal peteği gibi en saf şekilde altıgen olarak birbirlerine bağlanarak oluşuyormuş. kurşun kalemlerde kullanılan kömür dediğimiz grafit maddesinin inceltilmiş tek sıralı hali. tek sıralı ama düz olarak dizilmiş ve çıplak gözle görülebilir. saydam diğer maddelerin aksine soğukta genleşir sıcakta büzülür değişik bi madde. en önemli özellikleri elektrik geçirgenliği sağlamlığı elektrik depolama kapasitesi ve hafifliği. Grafen saydam mıdır? evet saydam ve esnektir şeffafmıdır evet istenirse şeffaf olarak tek kat kullanılabilir neredeyse görünmezdir.Sağlıkçı filan değilim sadece araştırmacı patlatmacı blog yazarıyım ve bu fikirler sadece benim dar penceremden görebildiklerim;Düşünsenize Aküsü Grefenden bi kere alıyorsun hiç performans kaybetmeden 15-20 sene kullanıyorsun (grafen kapasitörler lityum ion pillerden 10 larca kat daha uzun ömürlü ve hafif) tekerlekli sandalyen aküyle beraber atıyorum 3 kilo rahatlığı konforu bi düşün. ayrıca grafen kapasitörlerin patlama riski de yok.Düşünsenize ceket gibi giydiğiniz 1-2 kiloluk bir cihazla 24 saat diyaliz oluyorsunuz bir nevi portable kidney yani taşınabilir böbrek. seyahat engeliniz ortadan kalkar pili de grafenden oldum mu ooh şehir dışına dahi bi kaç günlüğüne çıkamayan biz diyaliz hastaları gez babam dolaş dünyayı özgürce.Eğer geçirgenliği ayarlanabilirse (sonuçta büzüşüp-genleşiyor) diyaliz makinelerinde kullanılan ve üre kreatin potasyum fosfor su gibi kandaki fazla maddeleri kandan filtre edip geçiren yani süzen diyaliz makinelerinin en önemli parçası diyalizörler grafenden yapılabilse ve kullan at yerine soğukta geçirgenliği artırılıp (yani genleştirilip) serum ile iyice yıkama ve dezenfektasyon yapıldıktan sonra tekrar diyalizor geçirgenliğine gelecek seviyede ısı ile geçirgenliği azaltılsa? he?fresenius, baxter, gambro at çöpe.yıka yıka kullan tekrar tekrar hatta bi sistem yap yani yapay bi böbrek yap vücuda monte et içtiğin suyla kendini yıkasın?imkansız mı?ne diyordu Şener şen bir TV reklamında ;Koah hastaları için yeniden doğmak gibi birşey olur. Solunum cihazsız (oksijen konsantratörü veya zebellak gibi oksijen tüpü) olmadan tuvalete dahi gidemeyen koah hastaları var. ona oksijen tüpü (dalgıç tüpü) şeklinde sırta takılan fakat çok daha hafif ve saatlerce havadaki oksijeni saflaştırıp veren grafen kapasitörle enerjisini sağlayan kablosuz bir oksijen konsantratörü bağladığınızı düşünün.(marsta da bu şekilde yaşanabilir.) kıt beynimle benim aklıma gelen grafenden medikal malzemeler bunlar. onkoloji de monkolojide pek çok alanda grafenle şaha kalkmayı bekleyen medikal teknolojiler var. ne dersiniz ülkem insanım memleketim,vatanım milletim sakaryammühendislerim, profesörlerim, girişimcilerim, ar-ge cilerim, genç beyinlerim.yapın birşeyler de insanlığı kurtarın şu sömürgeciden.-insan yapımı tabiiki!? -Allah cezalarını versin!