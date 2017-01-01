80ler dizisinde çalan yabanci müzikler

80ler dizisinde
çalan yabancı
müzikler
80LER DİZİ MÜZİKLERİ
Dizi daha başlamadı ama sabırsızlıkla bekliyoruz. ve o dans müziklerini de aşağı yukarı tahmi edebiliyoruz.
işte 80ler dizisinde çalan veya çalması muhtemel seksenli yılların unutulmaz yabancı müzikleri.
BROTHER LOUİE
Yeşilçam filmlerinde partilerde çalan akabinde tecavüzcü coşkunun veya nuri alçonun pis pis baktığı o unutulmaz müzik Bradır luyi luyi luyi
Modern Talking in seslendirdiği Brodher louie parçasını 80ler dizisinde de dinleyebilirsiniz.
tabii sitemize de eklediğimizde buralara link ekleyip sizlerle paylaşacağız.
Parçayı kim söylüyordu diyenlere tekrar modern talking diyelim ve sıradaki 80 lerin efsane
yabancı parçasına geçelim
KOMANÇERO - comanchero
komançero komançero komançero ooo :) 30 lu yaşlarda olupta bu parçayı bilmeyen var mıdır acaba?
bu parçayıda raggio di luna seslendirmişti.
ACE OF BASE All That She Wants (kızın adı beybi)
tabii bizim 80lerin gençleri bunu böyle anlamazlar oou maksibıl kızın adı beybi oou. dersem anlarlar :)
işte o şarkı bu şarkıyıda 80ler dizisinde duyabiliriz.
devam edelim.
Berlin grubu take my breath
80li yılların unutulmaz romantik slowu
Madonna la isla bonita
Big japan Alphaville
opus live is life
yani layf iz layf la laa la la la
Modern talking youre my heart
Joe cocker un chain my heard (an çey may hart)
bu adama hayrandık :)
Gala Freed from desire
yani bizim bildiğimiz the nnınıı nı nıı nıy nıı nı
dr alban its my life
(ismaaylabi :) iz maylayf
Mory kante keh keh kedu mua yeke yeke
james brown ifeel god
k9 filminin müziğiydi.
mc hammer cant touch this
makarena
laura branigan self control
(ovın nayk oooo oooo)
lambada müziği
coco jambo
rocky müziği eye of tiger
po poptır ceyn
Scatman john - scatman dinle
(ski bob bob bo rop bop)
Modern Talking - princess of the night
Samantha Fox - touch me
Man at work - down under
Modern Talking - cheri cheri lady
The michael zager band - let' all chant
Bad Boys Blue - pretty young girl
Radiorama - yeti
Queen - show must go on
George Michael - careless whisper
Falco- jeanny
ve dahası yakında sitemizde olacak sizinde eklemek istediğiniz varsa yorum olarak bildirin.