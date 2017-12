80ler dizisinde çalan yabanci müzikler

80ler dizisinde

çalan yabancı

müzikler

Dizi daha başlamadı ama sabırsızlıkla bekliyoruz. ve o dans müziklerini de aşağı yukarı tahmi edebiliyoruz.işte 80ler dizisinde çalan veya çalması muhtemel seksenli yılların unutulmaz yabancı müzikleri.Yeşilçam filmlerinde partilerde çalan akabinde tecavüzcü coşkunun veya nuri alçonun pis pis baktığı o unutulmaz müzik Bradır luyi luyi luyiModern Talking in seslendirdiği Brodher louie parçasını 80ler dizisinde de dinleyebilirsiniz.tabii sitemize de eklediğimizde buralara link ekleyip sizlerle paylaşacağız.Parçayı kim söylüyordu diyenlere tekrar modern talking diyelim ve sıradaki 80 lerin efsaneyabancı parçasına geçelimkomançero komançero komançero ooo :) 30 lu yaşlarda olupta bu parçayı bilmeyen var mıdır acaba?bu parçayıda raggio di luna seslendirmişti.tabii bizim 80lerin gençleri bunu böyle anlamazlar oou maksibıl kızın adı beybi oou. dersem anlarlar :)işte o şarkı bu şarkıyıda 80ler dizisinde duyabiliriz.devam edelim.80li yılların unutulmaz romantik slowuyani layf iz layf la laa la la laJoe cocker un chain my heard (an çey may hart)bu adama hayrandık :)yani bizim bildiğimiz the nnınıı nı nıı nıy nıı nı(ismaaylabi :) iz maylayfMory kante keh keh kedu mua yeke yekek9 filminin müziğiydi.(ovın nayk oooo oooo)po poptır ceynScatman john - scatman dinle(ski bob bob bo rop bop)Modern Talking - princess of the nightSamantha Fox - touch meMan at work - down underModern Talking - cheri cheri ladyThe michael zager band - let' all chantBad Boys Blue - pretty young girlRadiorama - yetiQueen - show must go onGeorge Michael - careless whisperFalco- jeannyve dahası yakında sitemizde olacak sizinde eklemek istediğiniz varsa yorum olarak bildirin.