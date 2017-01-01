80ler dizisinde çalan yabanci müzikler

80ler dizisinde
çalan yabancı
müzikler


80LER DİZİ MÜZİKLERİ
Dizi daha başlamadı ama sabırsızlıkla bekliyoruz. ve o dans müziklerini de aşağı yukarı tahmi edebiliyoruz.
işte 80ler dizisinde çalan veya çalması muhtemel seksenli yılların unutulmaz yabancı müzikleri.

BROTHER LOUİE

Yeşilçam filmlerinde partilerde çalan akabinde tecavüzcü coşkunun veya nuri alçonun pis pis baktığı o unutulmaz müzik Bradır luyi luyi luyi
Modern Talking in seslendirdiği Brodher louie parçasını 80ler dizisinde de dinleyebilirsiniz.
tabii sitemize de eklediğimizde buralara link ekleyip sizlerle paylaşacağız.
Parçayı kim söylüyordu diyenlere tekrar modern talking diyelim ve sıradaki 80 lerin efsane
yabancı parçasına geçelim

KOMANÇERO - comanchero
komançero komançero komançero ooo :) 30 lu yaşlarda olupta bu parçayı bilmeyen var mıdır acaba?
bu parçayıda raggio di luna seslendirmişti.

ACE OF BASE All That She Wants (kızın adı beybi)
tabii bizim 80lerin gençleri bunu böyle anlamazlar oou maksibıl kızın adı beybi oou. dersem anlarlar :)
işte o şarkı bu şarkıyıda 80ler dizisinde duyabiliriz.
devam edelim.

Berlin grubu take my breath
80li yılların unutulmaz romantik slowu

Madonna la isla bonita

Big japan Alphaville

opus live is life
yani layf iz layf la laa la la la

Modern talking youre my heart

Joe cocker un chain my heard (an çey may hart)



bu adama hayrandık :)

Gala Freed from desire
yani bizim bildiğimiz the nnınıı nı nıı nıy nıı nı

dr alban its my life
(ismaaylabi :) iz maylayf

Mory kante keh keh kedu mua yeke yeke


james brown ifeel god
k9 filminin müziğiydi.

mc hammer cant touch this

makarena

laura branigan self control

(ovın nayk oooo oooo)

lambada müziği

coco jambo

rocky müziği eye of tiger

po poptır ceyn

Scatman john - scatman dinle

(ski bob bob bo rop bop)

Modern Talking - princess of the night
Samantha Fox - touch me
Man at work - down under
Modern Talking - cheri cheri lady
The michael zager band - let' all chant
Bad Boys Blue - pretty young girl
Radiorama - yeti
Queen - show must go on
George Michael - careless whisper
Falco- jeanny

ve dahası yakında sitemizde olacak sizinde eklemek istediğiniz varsa yorum olarak bildirin.



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