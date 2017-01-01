akasya durağı şaziment kaynana neden öldü

Herkes onu Akasya Durağındaki şaziment kaynana rolüyle tanıdı belkide şimdi dizide yaptığıkötülükler nedeniyle onu cehennemde hayal ediyorlar. Kendisine hayır dualar ediyoruz bizde izler çok severdik. rolünü çok iyi yapardı. inşallah imanlı gitmiştir inşallah Allahın Affına nail olur.Şaziment Kaynananın ölüm nedeni63 yaşındaki şaziment kaynana yani Evin Esen Beyin Kanaması Nedeniyle vefat etmiş.Şaziment Kaynananın rol aldığı diziler;bilmiyoruz biz onu Akasya Durağından tanır ve beğenerek izlerdik.Kendisi için burada kabe imamı mahirden bir Fatiha paylaşıyoruz Seviyorsanız dinleyin imanlı gitti ise merhumun ruhuna bir faydanız dokunsun.yaa işte böyle hey sen patlak okur titre ve kendine gel sende öleceksin bir gün.Dün aramızda olup yiyip içen Evin Esen in bedeni yarın ikindi namazından sonra Toprağa Gömülecek.Ey insan işte böyle cübbeli Ahmet hocanın da dediği gibi bak bu akşam ölürsün yarın öğlen toprağa gömülürsündünyaya o kadar bağlanma. neyse haberi yine çok dağıtıyoruz.Merhum Evin esen in cenaze Namazı nerede kılınacak üsküdar Şakirin camiindeşakirin camii nerede Karaca Ahmet Mezarlığında zeynep kamil durağında kadıköye doğru bir durak sonra