iett 11 saatleri Metrobüs - Yenidoğan

11 SANCAKTEPE YENİDOĞAN-SARIGAZİ-ALTUNİZADE METROBÜS Hareket saatleri




Haftaiçi haftasonu sancaktepeden yenidoğandan kalkış saatleri altunizadeden kaçta kalkıyor cumartesi pazar son otobüsün hareket saatleri ilk otobüs saat kaçta daima güncel olan bu bilgilere mobil iett cep uyumlu direkt 129t sayfasına giderek telefonunuzdan tabletinizden durakta beklerken sefer saatlerini görüntüleyebilirsiniz.

METROBÜS - YENİDOĞAN 11 otobüsü güncel hareket saatleri- sefer kalkış saatleri için aşağıdaki kırmızı iett istanbul bağlantımıza tıklayın.
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